Специалисты «Мособлэнерго» ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Строительство водорегулирующего узла в жилом комплексе «Новогорск-Парк» завершено на 80%. Запустить его на полную мощность планируют к концу июля. Это поможет решить проблему с подачей воды.

Жители жилого комплекса «Новогорск-Парк» в Химках обратились в администрацию с просьбой решить вопрос перебоев с подачей воды в вечернее время. Неполадки были вызваны ошибкой застройщика при возведении домов. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин распорядился построить водорегулирующий узел, чтобы обеспечить стабильный напор.

«Сейчас вода есть даже на верхних этажах. Теперь мы получаем воду в достаточном количестве. Благодарю администрацию, сотрудников профильных служб и депутатский корпус за проявленное внимание к потребностям жителей и быстрое решение ситуации», - отметила жительница жилого комплекса «Новогорск-Парк» Людмила Басина.

Напомним, что сотрудники «Химводостока» регулярно контролируют состояние ливневых насосных станций. Сообщить о подтоплении дорог или подъезда можно по телефону: 7 (495) 793-01-01.

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