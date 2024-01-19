19 января 2024, 13:13

Специалисты «Мособлэнерго» построят три подстанции в Мытищах в 2024 году

Мособлэнерго
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Специалисты «Мособлэнерго» построят три трансформаторные подстанции на территории городского округа Мытищи до конца года. Новые объекты появятся в Мытищах, а также в деревне Коргашино и поселке Пирогово на улице Труда.

В 2024 году сотрудники компании планируют осуществить реконструкцию подстанции ТП-493, расположенной на улице Коминтерна. В процессе работ заменят трансформаторы мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА. Также будет проведена реконструкция распределительного устройства РУ-0,4 кВ с заменой автоматических выключателей, рубильников и ошиновки.

В рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей планируется ремонт 600 метров кабельной линии электропередачи напряжением 10 кВ в деревне Болтино. Кроме того, будут реконструированы здания РТП-206 и РТП-220 в городе Мытищи.

Реализация всех этих мероприятий существенно улучшит качество электроснабжения более чем 10 тысяч потребителей города Мытищи. Основные работы запланированы на весенние и летние месяцы.

В 2024 году программа ремонта охватит 33 округа Московской области, что на семь округов больше, чем в прошлом году. При определении объема работ учитывались обращения потребителей, в которых отмечалось недостаточное качество электроснабжения.

Программа реализуется компанией уже четвертый год подряд. В ее рамках выполняются работы по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Мытищи Электричество
19 января 2024, 13:19
Педагоги в Лобне обучились работе с искусственным интеллектом
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Круглый стол «Актуальные вопросы работы с искусственным интеллектом» прошел в школе № 10 в Лобне. Педагоги познакомились с основами работы искусственного интеллекта в образовании.

Представитель компании «СберОбразование» Надежда Бысик рассказала учителям о возможностях искусственного интеллекта. После педагоги смогли задать спикеру вопросы по теме.

«Современная система образования способна кардинально улучшить жизнь многих людей, сделав качественные знания доступными для каждого вне зависимости от местонахождения или возраста. Происходит это за счет внедрения передовых технологий. Искусственный интеллект (АI) - одна из них, поэтому важно уметь с ней обращаться», - отметили организаторы круглого стола.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что искусственный интеллект подключат к моделированию новых автобусных маршрутов в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Искусственный интеллект Учителя
19 января 2024, 13:09
Более 25 километров линий электропередачи в Истре отремонтировали за год
Мособлэнерго
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Специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали 20 километров воздушных линий и 5,5 километра кабельных линий электропередачи на территории Истры в 2023 году. Работы проводились в рамках программы капитального ремонта.

В результате проведенных работ удалось значительно повысить надежность электроснабжения потребителей, проживающих в Истре и Дедовске, а также в деревнях Талицы, Ленино, Садки, поселках Первомайский и Глебовский.

В деревне Слабошеино, на участке длиной три километра, провели замену неизолированных проводов на изолированный самонесущий провод напряжением 0,4 кВ. Также осуществлен ремонт 1,6 километра ЛЭП в поселке Шелковая Гора.

В рамках программы капитального ремонта в августе проведена капитальная замена 1,5 километра магистральной линии ВЛ-6 кВ, которая передает электроэнергию от ПС-260 до распределительного пункта РП-1 рядом с селом Рождествено. Эти работы позволили увеличить надежность электроснабжения потребителей в поселке Снегири, деревне Талицы, городе Дедовске и районе Нахабино.

Кроме того, в ходе капитального ремонта обновлена строительная часть на 10 трансформаторных подстанциях и заменено электрооборудование на пяти трансформаторных подстанциях. Для обеспечения безопасной эксплуатации очищена охранная зона трассы ЛЭП от растительности в объеме 23,4 гектара.

Всего на территории Подмосковья в 2023 году специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали 327 километров ЛЭП и заменили оборудование на 257 трансформаторных подстанциях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Истра Электричество
19 января 2024, 12:08
Крещенские купания прошли в селе Бражниково под Волоколамском
Шапочкина Дарья
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Место для крещенских купаний обустроили в селе Бражниково под Волоколамском. Для жителей подготовили прорубь, теплую раздевалку, а также сладкие угощения и теплый чай.

Поучаствовать в праздничном ритуале жители могут до 12 часов дня 19 января. Для их безопасности там дежурят спасатели, врачи и полиция.

«Я окунаюсь уже больше 15 лет. Ощущения, как всегда, прекрасные, всем рекомендую. В этот прекрасный день можно не только окунуться в воду, но и встретиться с друзьями, пообщаться. Всегда здесь нас угощают горячим чаем. Спасибо за это волонтерам нашего округа», - рассказал житель Волоколамска Иван Бураков.

Иордань обустраивали 12 сотрудников Осташевской коммунальной службы. Они выпилили прорубь, поставили палатки и печку в раздевалку. Купель оборудовали безопасными лестницами и ограждениями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волоколамск
19 января 2024, 12:07
Крупнейший мусорный оператор Московской области решил передать свои активы властям
РИА «Новости»
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Крупнейший мусорный оператор Подмосковья «РТ-Инвест» обсуждает с региональными властями и представителями курирующих федеральных органов власти передачу активов. Об этом «360» рассказали в пресс-службе инвестора отрасли.

В компании отметили, что пока передача активов компании находится в стадии обсуждения с властями Московской области и представителями курирующих федеральных органов власти. При этом процесс перехода и смена собственников не повлияют на сам рабочий процесс предприятий по сортировке и вывозу отходов, заверили в пресс-службе.

«РТ-Инвест» является крупнейшим инвестором отрасли в Подмосковье с 2018 года. За пять лет работы компания построила четыре комплекса по переработке отходов мощностью 3,3 миллиона тонн отходов в год. Также создала самую масштабную сеть фандоматов.

РБК со ссылкой на источники сообщил, что «РТ-Инвест» рассматривает передачу активов региональным властям за символическую сумму. В том числе, по данным агентства, компания рассматривает сделку за один рубль. Властям может перейти восемь компаний, в том числе региональные операторы Рузский, Каширский и Сергиево-Посадский. Также в этот список входят перевозчики и комплексы по переработке отходов.

В пресс-службе «РТ-Инвест» подтвердили, что рассматривают подобную сделку. Насчет суммы продажи представители компании не уточнили, но назвали причину подобного решения. Инвестор занимается строительством четырех заводов энергоутилизации отходов общей мощностью 2,8 миллиона тонн отходов в год. А также еще одного завода в Татарстане. В «РТ-Инвест» уточнили, что возведение предприятий - один из самых высокотехнологических проектов компании.

Работа Переработка Заводы Мусор

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