Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали светофоры в 8 городских округах

Работы охватили светофоры, расположенные на улицах Пролетарская в Серпухове, Школьная в микрорайоне Климовске Подольска, Новоселки Слободка в Ивантеевке и Московская во Фрязине. Также были отремонтированы светофорные объекты на Зеленом шоссе в поселке Горки Ленинские, улице П. Романово в Серебряных Прудах, а также на дорогах села Старая Ситня в Ступине и деревни Новофрязино в Щелкове.

В ведомстве подчеркнули, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках программы летнего содержания.

Специалисты «Мосавтодора» уделяют особое внимание дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения, включая светофоры, ограждения, освещение, дорожные знаки и искусственные неровности.