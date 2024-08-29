29 августа 2024, 14:25

Специалисты «Мосавтодора» обновили дорожную разметку возле школ в Подольске

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Специалисты «Мосавтодора» обновили дорожную разметку на пешеходных переходах возле 14 образовательных учреждений в Подольске. Помимо этого, они заменили перилла, стекла на остановках и выполнили ямочный ремонт.

Специалисты уделили особое внимание дорожной инфраструктуре вблизи образовательных учреждений в этом году. Рабочие поменяли разметку на пешеходных переходах, заменили 205 погонных метров перильного ограждения и щитки дорожных знаков, выполнили ямочный ремонт и опиловку зеленых насаждений.

Всего 698 ям площадью 1935 квадратных метров заделали в Подольске с 1 июня. Специалисты поменяли стекла на 70 остановочных павильонах, щитки на дорожных знаках и 104 погонных метра стоек тросового ограждения, а вдоль проезжих частей на площади 705 213 квадратных метров выкосили траву.

Они также отремонтировали полотно на Курской, Комсомольской улицах, а также на проспекте Ленина, построили тротуар в Сынково.

Автобусные павильоны заменят на улице Матросская, проспекте 50 лет Октября, Домодедовском шоссе и в микрорайоне Климовск.

Переходно-скоростную полосу площадью 300 квадратных километров сделают на улице Высотная, а тротуар протяженностью около 1,5 километров появится на дороге ММК-Сынково.

Отметим, в управлении «Мосавтодора» находятся 197 километров дорог, 85 километров тротуаров, 292 посадочные площадки и 284 пешеходных перехода. В штате числятся 35 рабочих, 33 единицы техники и семь «ГАЗелей».

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Подольск Школы Дороги
29 августа 2024, 15:17
Съемки фильма для детей «Сказочный лес» прошли в Серпухове
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Детскую сказку снимают на территории филиала «Русский лес» в Туровском участковом лесничестве. Фильм выйдет на экраны в следующем году.

В Комлесхозе Подмосковья рассказали, что творческая группа заблаговременно встретилась с руководством филиала и получила необходимый инструктаж. Съемки в лесу проходят с соблюдением всех требований пожарной и санитарной безопасности. Если позволит погода, весь материал отснимут за четыре дня.

Рабочее название детского фильма - «Сказочный лес». Планируется, что картина выйдет на экраны в 2025 году.

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Серпухов Фильмы
29 августа 2024, 11:44
Педагогическую конференцию провели в Чехове
Телеканал «360»
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Ежегодная конференция работников образования прошла в Чехове и объединила 280 педагогов. Коллеги подвели итоги прошлого учебного года, поделились опытом и обсудили новые методики преподавания.

По итогам прошлого учебного года 10 школ Чехова находятся в зеленой зоне и входят в топ-500 лучших учебных заведений Московской области. Успех преподавателей отметил и глава округа Михаил Собакин.

«Мы прогрессивно растем. У нас практически в два раза увеличилось количество медалистов. Три школы вошли в топ-100, и это большое достижение. У нас нет ни одной школы, которая попала бы в красную зону. Это тоже большое достижение. Это, уважаемые педагоги, ваше достижение», - отметил глава.

Михаил Собакин вручил награды 28 преподавателям муниципалитета.

На конференции присутствовало 280 педагогов. Они не только подвели итоги прошлого учебного года, но и определили новые стратегические задачи и перспективы развития системы образования в округе.

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Чехов Образование
29 августа 2024, 11:36
Коллектив школы искусств в Жукове получил награду от губернатора Подмосковья
Unsplash
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Коллектив детской школы искусств № 1 в Жукове получил благодарственное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его вручил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

Коллектив Жуковской школы искусств № 1 получил благодарственное письмо на педагогическом совете образовательных учреждений в сфере культуры 27 августа. Министр культуры Василий Кузнецов передал награду за многолетний труд и вклад в эстетическое воспитание детей директору Елене Меденцевой.

«Благодарю правительство Московской области и лично губернатора Московской области Андрея Воробьева за высокую оценку деятельности Жуковской детской школы искусств № 1», - написала в своих социальных сетях Елена Меденцева.

Преподаватели школы искусств № 1 - элита культуры Подмосковья. Воспитанники осваивают художественное, хореографическое, музыкальное, хоровое и театральное искусство. Педагоги прививают вкус и любовь к творчеству.

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Школы Жуковский
29 августа 2024, 11:35
Жители Подмосковья смогут пройти онкоскрининг в 24 больницах 31 августа
Пресс-служба Минздрава МО
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В эту субботу, 31 августа, в Центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет День открытых дверей. В его рамках все желающие старше 18 лет смогут пройти диагностику и получить консультацию специалистов.

«Даже если вас ничего не беспокоит - проходить диагностику необходимо регулярно, так как это дает возможность выявить заболевание на ранней стадии, начать своевременное лечение, а значит сохранить качество жизни», - сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, диагностику можно будет пройти в 24 медучреждениях. В рамках мероприятия с 09:00 до 14:00 можно будет сделать маммографию или УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты и пройти другие диагностики. Для участия необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Адреса Центров доступны по ссылке.

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Здравоохранение Врачи Медицина

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