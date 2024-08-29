Специалисты «Мосавтодора» обновили дорожную разметку возле школ в Подольске

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Специалисты уделили особое внимание дорожной инфраструктуре вблизи образовательных учреждений в этом году. Рабочие поменяли разметку на пешеходных переходах, заменили 205 погонных метров перильного ограждения и щитки дорожных знаков, выполнили ямочный ремонт и опиловку зеленых насаждений.

Всего 698 ям площадью 1935 квадратных метров заделали в Подольске с 1 июня. Специалисты поменяли стекла на 70 остановочных павильонах, щитки на дорожных знаках и 104 погонных метра стоек тросового ограждения, а вдоль проезжих частей на площади 705 213 квадратных метров выкосили траву.

Они также отремонтировали полотно на Курской, Комсомольской улицах, а также на проспекте Ленина, построили тротуар в Сынково.

Автобусные павильоны заменят на улице Матросская, проспекте 50 лет Октября, Домодедовском шоссе и в микрорайоне Климовск.

Переходно-скоростную полосу площадью 300 квадратных километров сделают на улице Высотная, а тротуар протяженностью около 1,5 километров появится на дороге ММК-Сынково.

Отметим, в управлении «Мосавтодора» находятся 197 километров дорог, 85 километров тротуаров, 292 посадочные площадки и 284 пешеходных перехода. В штате числятся 35 рабочих, 33 единицы техники и семь «ГАЗелей».

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