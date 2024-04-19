Специалисты МОПЦ провели более 3 тысяч успешных процедур ЭКО

Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни посетили музей-заповедник «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева». Для них организовали экскурсию.

На расстоянии 50 километров от Москвы находится историческое поместье, где в прошлом проживал поэт Боратынский вместе с семьей. Согласно его собственным проектам, в Муранове возведен особняк, который дошел до наших дней.

В этом месте также проживала семья поэта Тютчева, чьи семейные ценности и рукописи перевезены в усадьбу после его кончины. Так Мураново превратилось в ключевой центр хранения наследия этого выдающегося русского литератора.

Музейное собрание усадьбы насчитывает свыше 30 тысяч экспонатов, большая часть которых состоит из предметов, когда-то принадлежавших хозяевам поместья и их близким. Это одна из самых значительных в России коллекций мебели, обширный ассортимент художественных произведений и впечатляющая библиотека.

Отметим, что присоединиться к клубу «Активное долголетие» в Лобне могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, зарегистрированные на постоянной основе в Московской области.

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