Специалисты МОЦОМД получили грамоты в День медицинского работника

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, торжественные церемонии награждения прошли в конференц-залах детской больницы и родильного дома.

«От каждого специалиста зависит здоровье наших детей, пребывающих на лечении в стационаре, в детских поликлиниках, а также мам и их малышей в нашем родильном доме. Хочу отметить, что справляетесь вы с этим с полной отдачей. Спасибо всем за работу! Здоровья, успехов и всех жизненно необходимых благ!» - поздравила коллег Мельник.

Грамоты получили лучшие врачи акушеры-гинекологи, неонатологи, анестезиологи-реаниматологи, эпидемиологи, медсестры и акушерки центра, а также 10 сотрудников двух стационаров: родильного дома и детской больницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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