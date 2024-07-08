Специалисты МОЦОМД напомнили беременным о положенных выплатах в Подмосковье

Она пояснила, что имеют право на получение выплат беременные женщины, начиная со срока беременности 12 недель - 400 рублей в месяц, а также кормящие матери в течение шести месяцев после родов - 1000 рублей в месяц. Также каждая работающая по трудовому договору женщина имеет право претендовать на оплачиваемый отпуск по беременности и родам.

«Точную продолжительность отпуска устанавливает врач. Оформляется листок нетрудоспособности только в электронном виде на последних месяцах беременности - за 70 дней до предполагаемой даты родов. Пособие по беременности и родам не зависит от длительности трудового стажа женщины. Выплату всегда выдают в размере 100% от среднего заработка», - рассказала Казанцева.

Кроме того, педиатры Подмосковья разработали перечень предметов, необходимых в первые месяцы жизни малыша. Эти предметы вошли в готовый подарочный набор «Я родился в Подмосковье». Женщина может выбрать между подарочным набором или денежной выплатой 20 тысяч рублей.

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