Специалисты Минсельхоза рассказали об опасных для кошек и собак растениях

Как пояснили в ведомстве, у собак и кошек эти цветы могут вызвать серьезное кишечное расстройство. Также стоит закрыть для питомцев доступ к гортензиям, сирени и ландышам, так как ягоды последних могут быть особенно ядовиты.

«Среди запрещенных растений для животных также первоцветы и цикламены, содержащие вещество, способное вызвать ожог слизистой. Опасно содержать животных рядом с азалиями, так как это может привести к серьезным нарушениям работы сердца и центральной нервной системы», - добавили в Министерстве.

Симптомами отравления являются рвота, диарея, обильное слюноотделение и учащенное дыхание, вялость, апатия или возбуждение питомца. В случае подозрения на отравление растениями, необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику.

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