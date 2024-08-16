Специалисты МЧС в Лосино-Петровском напомнили правила поведения на водоемах

«Патруль безопасности» был запущен по инициативе комиссии по защите материнства, детства и поддержки семьи генерального совета партии «Единая Россия». Проект создан для того, чтобы напомнить подросткам и семьям правила поведения на водоемах и детских площадках во время летних каникул. Местное отделение в Лосино-Петровском стало организатором и координатором рабочей группы. Вместе со специалистами МЧС они проверили водоем, где часто проводят время несовершеннолетние и родители с детьми. Всем напомнили о факторах, которые приводят к несчастным случаям и раздали листовки с правилами безопасности.

«Мы запустили проект „Патруль безопасности“ в городском округе Лосино-Петровский, чтобы вместе с нашими коллегами из МЧС и активистами „Молодой Гвардии“ обеспечить надлежащие условия для отдыха и досуга наших юных жителей. Мы будем и дальше проводить регулярные рейды, выявлять и устранять любые нарушения, чтобы родители могли быть спокойны за своих детей», - прокомментировал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

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