Специалисты Красногорской больницы провели сложнейшую операцию и спасли пациентке руку

Сосудистый хирург Красногорской больницы Анастасия Мелешко рассказала о пациентке, которая находилась на лечении в отделении общехирургического профиля после грыжесечения. Ей провели купирование острой ишемии верхней конечности.

«В послеоперационном периоде у нее случилось такое осложнение, как эмболия артерии левой верхней конечности. Состояние было вовремя диагностировано и выставлены показания к экстренному оперативному вмешательству, направленному на восстановление проходимости артерии левой верхней конечности», - рассказала Анастасия Мелешко.

Для врачей подобные случаи являются обыденными, а специалисты Красногорской больницы регулярно проводят такие операции. Однако для пациентки случившееся кажется настоящим чудом. Внимательность врачей позволила заметить тромб в артерии у больного на этапе восстановления после операции.

«В экстренном порядке мы прооперировали пациентку, удалили тромб из плечевой, локтевой и лучевой артерии. Восстановили магистральный кровоток в левую верхнюю конечность. Острая ишемия левой руки успешно купировали», - добавила Анастасия Мелешко.

После операции пациентка отметила улучшение самочувствия. По ее словам, боли в руке прошли, а чувствует она себя удовлетворительно.

В заключение Анастасия Мелешко добавила, что в основной группе риска находятся пожилые люди. При этом те, кто перенес инфаркт, еще больше подвержены образованию тромбов.

Отметим, что операции по удалению тромбов требуют высокой квалификации врачей - их проводят лишь в нескольких больницах Московской области. В Красногорск поступают пациенты даже из удаленных округов, так как помощь здесь оказывают в экстренном порядке.

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