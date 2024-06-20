Специалисты Комлесхоза Подмосковья приступили к уборке последствий урагана
Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области оперативно устраняют последствия урагана «Эдгар», который обрушился на Москву и Подмосковье. На территории многих лесничеств сильные порывы ветра повалили деревья, а некоторые перегородили дороги к населенным пунктам.
Благодаря наличию всего необходимого инструмента и оборудования в лесопатрульных машинах подмосковных лесничих работы по уборке завалившихся деревьев проводятся оперативно.
Представители Комитета лесного хозяйства подчеркивают, что в случае обнаружения поваленных деревьев, преграждающих дорогу, гражданам рекомендуется обращаться по единому номеру экстренных оперативных служб - 112.
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