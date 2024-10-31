Специалисты из Балашихи приняли участие в региональном клубе онкологов

В рамках насыщенной программы конференции эксперты представили доклады о последних достижениях и инновациях в области лекарственного и хирургического лечения рака. Участники обсудили современные подходы к диагностике и реабилитации пациентов с онкопатологиями, а также уделили внимание вопросам льготного лекарственного обеспечения и маршрутизации онкогинекологических больных в регионе.

Главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов отметил важность подобных встреч для профессионального сообщества. «Клуб онкологов - это прекрасная возможность встретиться с коллегами из других городов, обменяться своим мнением, поделиться достижениями и результатами нашей повседневной деятельности», - подчеркнул он.

Конференция стала важным шагом на пути к улучшению качества и доступности онкологической помощи в Московской области, предоставив участникам возможность углубить свои знания и обменяться передовым опытом в борьбе с онкологическими заболеваниями.

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