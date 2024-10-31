31 октября 2024, 19:07

Специалисты из Балашихи приняли участие в региональном клубе онкологов

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В Подмосковье состоялась конференция, организованная «Клубом онкологов Московской области» и «Ассоциацией организаторов здравоохранения в онкологии», объединившая около 200 специалистов в области онкологии. Мероприятие прошло при поддержке ведущих научно-исследовательских учреждений и экспертных сообществ.

В рамках насыщенной программы конференции эксперты представили доклады о последних достижениях и инновациях в области лекарственного и хирургического лечения рака. Участники обсудили современные подходы к диагностике и реабилитации пациентов с онкопатологиями, а также уделили внимание вопросам льготного лекарственного обеспечения и маршрутизации онкогинекологических больных в регионе.

Главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов отметил важность подобных встреч для профессионального сообщества. «Клуб онкологов - это прекрасная возможность встретиться с коллегами из других городов, обменяться своим мнением, поделиться достижениями и результатами нашей повседневной деятельности», - подчеркнул он.

Конференция стала важным шагом на пути к улучшению качества и доступности онкологической помощи в Московской области, предоставив участникам возможность углубить свои знания и обменяться передовым опытом в борьбе с онкологическими заболеваниями.

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Врачи Балашиха
31 октября 2024, 18:56
Круглый стол на тему развития института пробации провели в Подмосковье
Пресс-служба Мособлдумы
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Круглый стол на тему «Роль общественных формирований в становления и развития института пробации Московской области» провели в правительстве региона. В обсуждении актуальных вопросов приняла участие омбудсмен Ирина Фаевская.

Она привела в пример историю молодой девушки, которая недавно освободилась из Можайской воспитательной колонии.

«Ей всего 19 лет и все еще впереди, но ей нужна максимальная поддержка, чтобы сделать правильный выбор. Девушка мечтает получить образование, и мы ей обязательно поможем», - сказала Фаевская.

Она подчеркнула, что ресоциализация - это долгий и сложный процесс, который требует координации усилий всех участников системы: правоохранительных органов, пробационных служб, социальных работников, психологов, образовательных учреждений и общественных организаций.

Работа Образование
31 октября 2024, 18:55
Бизнес-семинар по цифровой маркировке товаров прошел в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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В многофункциональном центре в Балашихе прошел семинар для предпринимателей, посвященный цифровой маркировке и прослеживаемости товаров в национальной системе «Честный знак». Мероприятие провели профконсультант управления Роспотребнадзора по Московской области Ирина Рудых и преподаватель группы компании «Поиск» Любовь Кускова.

В ходе встречи бизнесмены ознакомились с нововведениями в области маркировки товаров и особенностями внедрения электронного документооборота. Организаторы подчеркнули, что мобильное приложение «Честный знак» позволяет отслеживать перемещение товара, а информация о нарушениях в торговле поступает в Роспотребнадзор из разных регионов России. Предпринимателям также напомнили о рисках ведения нелегального бизнеса.

«Честный знак» - это система маркировки товаров, проходящих через государственную информационную систему мониторинга. В настоящее время идет тенденция к маркировке всех товаров. С помощью специального приложения можно узнать, кто произвел продукцию и легальна ли она. Покупатели могут получить полную информацию о составе изделия и его производителе. В случае торговли продукцией без маркировки она подлежит конфискации и уничтожению, а предприниматели - штрафу. Ирина Рудых отметила, что недавно была конфискована большая партия сигарет без маркировки «Честного знака», и материалы по делу направлены в суд.

С 1 ноября вводится новый этап разрешительного режима в розничной торговле, который станет обязательным для таких категорий товаров, как пиво и слабоалкогольные напитки в потребительских упаковках, антисептики, автомобильные шины, БАДы, одежда, обувь, фотоаппараты и духи. После сканирования кода маркировки с кассы будет автоматически отправляться запрос в «Честный знак», чтобы определить, разрешена ли продажа товара с этим кодом.

Основная задача маркировки товаров - повышение уровня безопасности россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами.

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Бизнес Балашиха
31 октября 2024, 18:55
Совет депутатов Балашихи утвердил работу нового управления администрации
Пресс-служба администрации Балашихи
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В администрации Балашихи прошло 68-е заседание Совета депутатов под руководством председателя Геннадия Попова. На повестке дня было 18 вопросов, среди которых ключевыми стали изменения в генеральном плане Балашихи и структура управления администрации.

Одним из значимых решений стало выделение управления по жилищным вопросам из комитета по управлению имуществом. Новое управление займется вопросами предоставления жилья, ведения маневренного фонда и обеспечением жильем детей-сирот. Курировать его работу будет заместитель главы Балашихи Евгения Сирота.

Депутаты также внесли изменения в решение о земельном налоге и налоге на имущество физических лиц. Изменения затронут владельцев имущества с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей. С 1 января 2025 года ставка по земельному налогу увеличится с 0,3 до 1,5% для определенных категорий земельных участков. Геннадий Попов отметил, что это решение принято в соответствии с федеральными изменениями и позволит увеличить доход городского бюджета на 21,5 миллиона рублей в 2025 году.

Кроме того, были утверждены приёмка объектов недвижимости из федеральной и региональной собственности в муниципальную, а также порядок предоставления жилых помещений специализированного жилфонда.

Отметим, что 19 ноября пройдут публичные слушания по проекту бюджета Балашихи на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Следующее заседание Совета депутатов запланировано на 26 ноября.

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Балашиха
31 октября 2024, 18:34
Заседание администрации по вопросам подготовки к зиме прошло в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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В Балашихе состоялось заседание оперативного штаба, посвященное запуску отопления и подготовке к зимнему сезону. В мероприятии приняли участие заместитель главы города Максим Сидоркин, начальник управления энергетики и ресурсоснабжения администрации округа Дмитрий Брушлинский, а также представители управляющих организаций.

Новый отопительный сезон стартовал в Балашихе 3 октября, и тепло поступило во все многоквартирные дома и социальные объекты округа. Дмитрий Брушлинский отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду была проведена своевременно, и котельные работают по температурному графику. Однако переменчивые погодные условия вызывают у жителей вопросы по температуре в квартирах.

В этом году благодаря тщательной подготовке к отопительному сезону количество обращений жителей в Единую диспетчерскую службу и на горячую линию сократилось по сравнению с прошлым годом. С начала октября поступило 1,4 тысячи заявок по вопросам отопления, из которых более 1,3 тысячи уже выполнены. Основные проблемы связаны с завоздушиванием системы отопления, что ухудшает теплоотдачу приборов. На горячую линию администрации поступило 1,1 тысячи заявок, почти все из которых также отработаны.

На совещании также обсудили готовность управляющих и ресурсоснабжающих организаций к зимнему периоду. Управляющая компания «Град Сервис», обслуживающая 172 многоквартирных дома в различных микрорайонах Балашихи, представила свой отчет. Для зимней уборки компания приобрела четыре уборочно-погрузочных трактора, автовышку и около 30 килограммов соли. Заключены договоры с бригадами альпинистов и привлечены дворники для работы в зимний период.

Единая диспетчерская служба Балашихи продолжает работать круглосуточно без выходных. Жители могут обратиться через сайт или по телефону 7 499 929-99-99.

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Отопление Балашиха

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