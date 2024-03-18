Специалисты Истринского лесничества проведут генеральную уборку в преддверии пожароопасного сезона

Объем производства минеральной и питьевой воды без содержания сахара и подсластителей вырос на 38% в Подмосковье в 2023 году. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Подмосковье за 2023 год произведено более 1,6 миллиона литров минеральной и питьевой воды. Этот более 48% от общего объема воды, произведенного в ЦФО, и порядка 16% от общероссийского объема. Мы продолжаем укреплять свою позицию ведущего производителя высококачественной минеральной и питьевой воды», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Крупнейшими производителями Подмосковья являются компании «Фонте Аква ПК» (Дмитров), «Бобимэкс» (Солнечногорск), «Аквалайф» (Богородский округ) и «Святой источник» (Дмитров).

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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