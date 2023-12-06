Специалисты ГУСТ в Подмосковье провели почти 3 тысячи консультаций осенью

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Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что в ноябре специалисты оказали 1,1 тысячи устных консультаций. За всю осень удалось отработать почти три тысячи звонков.

«Основные вопросы, которые волновали жители Московской области: качество уборки во дворах и в полосе отвода железной дороги, а также разъяснения тонкостей законодательства, особенно такие консультации важны для предпринимателей», - добавила Светлана Аипова.

Она отметила, что количество звонков, поступающих на горячую линию, значительно увеличилось с приходом зимы. Жители Подмосковья требовали провести оперативную уборку. На такие обращения представители ГУСТ реагируют незамедлительно.

Получить оперативную консультацию по вопросам содержания территорий можно по номеру телефона: 8 (498) 602-83-49.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении штата коммунальщиков в регионе.

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