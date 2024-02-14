14 февраля 2024, 18:58

Специалисты ГУСТ Подмосковья закрыли более 390 обращений по вопросам отопления с начала года

ГУСТ МО
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Оптимальная температура в квартире является важным условием для создания комфортных и уютных условий проживания. Специалисты ГУСТ Московской области напомнили об оптимальных параметрах и рассказали, куда обращаться в случае нарушений.

В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, минимальная температура воздуха в квартирах не должна быть ниже 18 градусов, а в угловых комнатах - не ниже 20 градусов.

В случае, если температура в помещении не соответствует установленным нормам, рекомендуется обратиться в управляющую организацию и запросить проведение измерений температуры воздуха и принятие мер по устранению отклонений.

С начала 2024 года специалисты ГУСТ МО рассмотрели 396 заявок в 41 городском округе. Лидером по количеству решенных обращений оказался Орехово-Зуевский городской округ. Там выполнили 130 заявок, поступивших от местных жителей.

В ГУСТ МО добавили, если в квартире зафиксирована температура, которая не соответствует установленным нормам, необходимо сообщить об этом в управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Отопление
14 февраля 2024, 20:01
Управдомы Подмосковья примут участие в региональном штабе по модернизации теплоснабжения
Министерство энергетики Московской области
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Региональный штаб по модернизации теплоснабжающего хозяйства муниципалитетов региона ежедневно проходит в правительстве Подмосковья с начала января. В нем принимают участие управдомы Подмосковья, члены правительства, администрации городских округов и различные эксперты.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил большое значение модернизации теплоснабжения и важность вовлечения местных жителей. Он подчеркнул, что управдомы лучше всех знакомы с проблемами, зафиксированными в городском округе.

«Уверен, что теперь ни один вопрос по теплу и горячей воде не останется незамеченным, а утвержденные мероприятия коснутся каждого без исключения проблемного объекта теплоснабжения», - указал Хромушин.

Председатель ассоциации советов многоквартирных домов Подмосковья Олеся Тыщенко отметила также отметила важность обсуждения вопросов теплоснабжения на региональном уровне.

«Для нас, жителей Подмосковья, важен тот факт, что Правительство региона работает на опережение, не дожидаясь утверждения федеральной программы, и формирует собственную Госпрограмму в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в группе риска», - добавила Олеся Тыщенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Отопление
14 февраля 2024, 19:41
Более 5 тысяч родителей из Подмосковья получили выплаты на новорожденных с начала года
Министерство социального развития Подмосковья
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Более пяти тысяч родителей в Подмосковье получили денежные выплаты в размере 20 тысяч рублей с начала года. Они производятся в рамках национального проекта России «Демография» и положены на каждого ребенка.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что мамы могут сделать выбор между набором «Я родился в Подмосковье» и деньгами.

«В текущем году на данную меру поддержки предусмотрено 1,2 миллиарда рублей», - указала Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития Подмосковья добавили, что наборы выдаются мамам прямо в роддоме, а выплаты начисляются в течение 10 дней. При этом женщинам не нужно заполнять документы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в регионе признали одной из лучших в России. С начала прошлого года в Подмосковье действует уникальный проект «Наша женская консультация», в рамках которого женщины могут получить консультации и ответы на волнующие вопросы.

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Дети Женщины
14 февраля 2024, 19:22
Экскурсию для гвардейского класса Росгвардии провели в музее подмосковного парка «Патриот»
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области организовали экскурсию в военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС России «Патриот» для учеников подольского кадетского класса Росгвардии. Мероприятие провели в преддверии Дня защитника Отечества.

В процессе экскурсии дети познакомились с экспонатами музея, где представлены образцы вооружения, артиллерии и военной техники. Они также посетили различные тематические зоны парка и узнали о средствах медицинской помощи и ракетно-артиллерийском снаряжении.

Ученики смогли почувствовать себя в роли водителя танка, а также наблюдали за ходом основных сражений через специальный бинокль. Они ознакомились с интерактивной картой, которая помогла им лучше понять исторические события.

Экскурсовод также продемонстрировал реконструкции исторических битв и большую экспозицию макетных полигонов. Дети были глубоко впечатлены историей Россией и выразили благодарность росгвардейцам за организацию такого интересного мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Экскурсии Музеи Росгвардия
14 февраля 2024, 19:08
Анна Кротова провела встречу с руководством предприятия «Зика» в Лобне
пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Временно исполняющая полномочия главы Лобни Анна Кротова осмотрела завод «Зика». С руководством завода она обсудила пути взаимодействия предприятия и администрации.

В ходе визита, временно исполняющая полномочия главы Лобни Анна Кротова, взяла на контроль вопросы, решение которых в компетенции администрации округа.

«Завод отвечает международным требованиям экологичности и безопасности. Это особенно важно для нас, поскольку завод находится в черте города», - отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Завод «Зика» - один из крупнейших производителей добавок для бетона, сухих строительных смесей, ПВХ мембран, напольных эпоксидных покрытий и сырья для пластифицирующих добавок в бетон.

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Лобня Заводы

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