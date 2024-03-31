Специалисты ГУСТ Подмосковья проконтролировали ремонт 325 дверей в подвалы с начала года

Подвал является частью многоквартирного дома, где находится большинство инженерных коммуникаций, от состояния которых зависит качество жизни всех собственников и жильцов. Поэтому безопасности подвальных помещений уделяется особое внимание.

В соответствии с правилами технической эксплуатации жилых зданий, входные двери в подвал должны быть целыми, без повреждений, и заперты на замок. Ключи должны храниться в офисе управляющей компании или диспетчерской.

Информация о месте хранения ключей должна быть размещена на двери подвала. При этом представителям управляющей компании и коммунальных служб должен обеспечиваться доступ в любое время.

В случае обнаружения нарушений в содержании дверей в подвале необходимо сообщить об этом управляющей компании или через Единую диспетчерскую службу на портале ЕДС МО. Управляющая компания обязана принять заявку и выполнить ее в установленные сроки.

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