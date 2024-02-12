12 февраля 2024, 22:34

Специалисты ГУСТ Подмосковья оценят работу муниципальных управляющих компаний

ГУСТ МО
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Сотрудники ГУСТ Московской области определили основные критерии для оценки работы управляющих компаний. В первую очередь они сфокусируются на качестве организации их хозяйственной деятельности.

При проведении проверок учтут такие факторы, как численность и квалификация персонала, уровень заработной платы работников, эффективность работы договорных отделов, а также правильность ведения бухгалтерского и налогового учета.

Особое внимание уделят анализу деятельности подрядчиков и поставщиков, сотрудничающих с управляющими компаниями. Кроме того, специалисты дадут оценку работы аварийных бригад и состояния складских запасов.

Диспетчерские службы будут обзванивать и тестировать на своевременную реакцию и качество отработки задач, чтобы более детально понимать уровень предоставляемых услуг жителям Подмосковья.

По результатам проведенной оценки будут приняты меры для устранения выявленных недостатков и повышения эффективности работы управляющих компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновлении ЖКХ в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
12 февраля 2024, 22:11
Почти 2 тысячи крыш отремонтируют в Подмосковье в 2024 году
ФКР
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Почти 2 тысячи кровель включили в региональную программу капремонта в Подмосковье на 2024 год. Она реализуется фондом капитального ремонта Московской области, подведомственным Министерству жилищно-коммунального хозяйства.

Все кровельные работы выполняются с соблюдением необходимых мер безопасности. Области, где проходит ремонт, огораживают сигнальной лентой. При работе на высоте специалисты используют каски и страховочные тросы. Перед началом каждого дня производится инструктаж по технике безопасности, а также ведется журнал работ.

В случае необходимости жители домов могут обращаться напрямую к руководителям центра управления проектами фонда, который несет ответственность за конкретную территорию и направление работ.

После окончания капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, проведенного в рамках программы, на выполненные работы распространяется гарантийный срок в течение пяти лет. За их качество в этот период отвечают подрядные организации перед фондом и собственниками.

В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока, необходимо зафиксировать недостатки и обратиться к подрядной организации или к представителям фонда для их устранения.

Гарантийный период не освобождает эксплуатирующую организацию от ответственности за должное обслуживание элементов здания, соблюдение технологий, правил и сроков выполнения регламентных работ, а также оперативное принятие мер для предотвращения возможных повреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновлении ЖКХ в регионе. На выполнение этой задачи будут выделены внушительные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
12 февраля 2024, 21:41
Подмосковным предпринимателям разъяснили особенности применения национального режима в закупках
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Эксперты и представители общественности, работающие с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиром Головневым, советуют бизнес-сообществу обратить внимание на важные нормативно-правовые акты. Бизнесменам также напомнили об особенностях национального режима в закупках.

Общественный помощник уполномоченного по государственным закупкам Сергей Маковеев подготовил информацию, которая поможет разъяснить, на какие законы следует обратить внимание поставщику в первую очередь.

Национальный режим относится к запретам, ограничениям и условиям, устанавливаемым государством и применяемым при закупках для государственных и муниципальных заказчиков. Этот режим регулируется статьей № 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Продукция, произведенная в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках национального режима, не считается иностранной. Нормативно-правовые акты, разработанные правительством РФ, включают специфику различных видов товаров, работ и услуг. В этих документах учитываются механизмы подтверждения происхождения товаров участниками закупок.

Поставщикам настоятельно рекомендуют ознакомиться с перечнем нормативно-правовых актов, правила которых следует соблюдать при подаче заявки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Поддержка предпринимателей в Московской области
12 февраля 2024, 20:46
Сотрудники подмосковной Росгвардии отметили юбилей со дня образования двух подразделений
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сотрудники государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области отметили профессиональный праздник. Ровно 55 лет прошло со дня образования подразделений.

В актовом зале Главного управления Росгвардии по Московской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к особому событию.

Полковник полиции и заместитель начальника Главного управления Росгвардии Дмитрий Сурков выступил с приветственной речью. Он поблагодарил сотрудников за их преданную службу и отметил важность задач, которые они выполняют.

«Сегодня сотрудники подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы вносят существенный вклад в обеспечение общественного порядка и безопасность страны. Нам доверено решение сложных задач, требующих особого внимания и предельной ответственности», - указал Дмитрий Сурков.

Председатель общественной организации ветеранов войск правопорядка Московской области Иван Панков также обратился к присутствующим. Он поздравил сотрудников Росгвардии с юбилейной датой и пожелал им успехов в их труде на благо Отечества.

В конце мероприятия ветераны службы получили грамоты за особые заслуги, а также благодарности и ценные подарки.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказанную при восстановлении прав дольщиков в Подмосковье. До прихода команды губернатора в регионе было 117 тысяч человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

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Росгвардия
12 февраля 2024, 20:16
Встреча с жителями Катюшек по вопросам обслуживания и содержания домов прошла в Лобне
пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Заместитель главы городского округа Лобня Елена Лапшинова вместе с депутатами Дмитрием Красновым и Светланой Мерзликиной провела встречу с жителями микрорайона Катюшки. Главной темой диалога стало содержание домов, придомовых территорий и детских площадок микрорайона.

По мнению жителей, управляющая компания не активно реагирует на их запросы по обслуживанию домов. Елена Лапшинова передала полученную информацию компетентным службам. Жители получат обратную связь по факту выполнения их просьб.

«Жители дома четыре на Лобненском бульваре сообщили, что периодически происходят скачки электричества и подачи воды. А в пятом подъезде соседнего дома собирается плата за услуги консьержа, хотя он не работает уже очень давно», - рассказала Елена Андреевна в своем Telegram-канале.

Напомним, что каждый заместитель главы Лобни ответственен за определенные микрорайоны, в которых он осуществляет контроль за ситуацией. В микрорайоне Катюшки действует заместитель главы Елена Лапшинова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий.

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Благоустройство ЖКХ Лобня

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