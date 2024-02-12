Специалисты ГУСТ Подмосковья оценят работу муниципальных управляющих компаний

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При проведении проверок учтут такие факторы, как численность и квалификация персонала, уровень заработной платы работников, эффективность работы договорных отделов, а также правильность ведения бухгалтерского и налогового учета.

Особое внимание уделят анализу деятельности подрядчиков и поставщиков, сотрудничающих с управляющими компаниями. Кроме того, специалисты дадут оценку работы аварийных бригад и состояния складских запасов.

Диспетчерские службы будут обзванивать и тестировать на своевременную реакцию и качество отработки задач, чтобы более детально понимать уровень предоставляемых услуг жителям Подмосковья.

По результатам проведенной оценки будут приняты меры для устранения выявленных недостатков и повышения эффективности работы управляющих компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновлении ЖКХ в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».