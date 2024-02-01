Специалисты ГУСТ не выявили нарушений у перевозчиков строительного мусора в Щелкове

Новую школу, рассчитанную на 550 учащихся, достраивают в селе Немчиновка в Одинцовском городском округе. На сегодняшний день ее готовность составляет 75,5%, а садть объект планируют в мае 2024 года.

Новая школа будет обладать актовым и двумя спортивными залами, а также просторной библиотекой и зоной коворкинга. В ходе строительства используются материалы отечественного производства, поэтому проблем с поставками не наблюдается. Все работы выполняются в строгом соответствии с графиком.

Руководитель проекта ООО «АСГ-Технострой» Олег Ряузов сообщил, что на данный момент выполнено около 75,5% работ. Для их проведения задействованы 136 специалистов. Сейчас строители осуществляют внутреннюю отделку помещений и проводят установку инженерных коммуникаций.

«Благоустройство на спортивном ядре выполнено в полном объеме, благоустройство западной стороны школы тоже завершено, осталось завершить работы восточной стороны учреждения», - добавил Олег Ряузов.

В отделке школы строители используют современные CML-панели, которые значительно ускоряют процесс работ. Необходимости в штукатурке стен и ожидании их высыхания теперь нет, в результате чего отделка помещений сократилась по времени.

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