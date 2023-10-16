Специалисты Госветслужбы Подмосковья спасли зрение коту породы мейн-кун

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Владельцы кота обратились к ветеринарам к начале октября. У животного было обильное слезотечение и гнойные выделения из больного глаза.

«При клиническом осмотре глаз, специалистами был обнаружен врожденный порок - заворот века. Именно он и привел к сильному воспалению, и даже мог лишить животного зрения», - уточнили в ведомстве.

Животному провели операцию по устранению патологии. Сейчас Лева чувствует себя хорошо и идет на поправку.

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