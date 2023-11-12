Специалисты «Энергомаша» из Химок выступили с докладами на всероссийской научно-технической конференции

Во время конференции выступили представители космической отрасли России, ведущих учебных заведений, научных институтов и центров. Доклады были представлены в различных секциях, таких как «Жидкостные ракетные двигатели», «Ракетные двигатели на твердом топливе» и другие.

Заместитель главного конструктора по науке и новым технологиям Андрей Иванов рассказал, что на сегодняшний день стоит задача повышения эффективности средств выведения. При этом опыт российских и зарубежных производителей показал, что сделать это без усовершенствования двигателей - невозможно.

«Поэтому, чтобы обозначить свои подходы, в докладе мы представили некоторые направления в развитии схемы и конструкции жидкостных ракетных двигателей», - сообщил Андрей Иванов.

В своем докладе начальник отдела расчетного анализа и математического моделирования Иван Бурцев осветил влияние нелинейности характеристик регулятора расхода на устойчивость жидкостных ракетных двигателей.

Он также выразил свою благодарность организаторам конференции за насыщенную программу и высокий уровень профессионализма. Иван Бурцев отметил многообразие докладов представителей космической отрасли и интерес студентов к исследовательской работе.

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