Специалисты администрации Ступина провели встречу на машиностроительном заводе

Жители округа смогли обратится к главе городского округа на рабочем месте. Они задавали вопросы по установке светофора и уборке дворов. Помимо Сергея Мужальского, консультировали его заместители и руководители профильных служб.

«„Выездная администрация“ стала одним из самых эффективных форматов встреч с жителями округа, не стала исключением и встреча на предприятии „СМПП“, где состоялся конструктивный диалог. Вопросы затрагивали различные сферы жизнедеятельности. Обращения приняты в работу», - сказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Некоторых беспокоит уборки территорий от снега зимой. Глава Сергей Мужальский отметил, что коммунальным и дорожным службам он поручил подготовить технику и качественно очищать дороги. Это касается не только служб благоустройства. По его словам, все организации должны работать добросовестно.

Часть проблем решили на встрече, другую часть обещали проработать более детально и взять на контроль.

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