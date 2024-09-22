22 сентября 2024, 16:31

Специалисты администрации Ступина провели встречу на машиностроительном заводе

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Специалисты администрации городского округа Ступино внедрили новый формат встречи с жителями. Они организовали прием сотрудников на машиностроительном производственном предприятии.

Жители округа смогли обратится к главе городского округа на рабочем месте. Они задавали вопросы по установке светофора и уборке дворов. Помимо Сергея Мужальского, консультировали его заместители и руководители профильных служб.

«„Выездная администрация“ стала одним из самых эффективных форматов встреч с жителями округа, не стала исключением и встреча на предприятии „СМПП“, где состоялся конструктивный диалог. Вопросы затрагивали различные сферы жизнедеятельности. Обращения приняты в работу», - сказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Некоторых беспокоит уборки территорий от снега зимой. Глава Сергей Мужальский отметил, что коммунальным и дорожным службам он поручил подготовить технику и качественно очищать дороги. Это касается не только служб благоустройства. По его словам, все организации должны работать добросовестно.

Часть проблем решили на встрече, другую часть обещали проработать более детально и взять на контроль.

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Ступино
22 сентября 2024, 16:55
Дети из клуба моряков в Дмитрове поучаствуют во всероссийских соревнованиях
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Каждый день ребята из «Клуба юных моряков имени Максима Сафронова» в Дмитрове готовятся к всероссийским соревнованиям по многоборью. Участниками турнира станут воспитанники клубов юных моряков и представители средних общеобразовательных учреждений.

Более 20 команд из Москвы, Московской, Вологодской, Костромской, Ярославской областей и Донецкой народной республики поборются за звание лучших. Ребята будут соревноваться в дисциплинах: гребные гонки на ялах, метание легостей и вязание морских узлов.

Соревнования проведут в акватории Химкинского водохранилища на базе Центра молодежного творчества «Гермес».

«В этот раз на очередном контрольном занятии по морской практике мы отрабатывали знания о навигационных правилах и основах безопасности на воде. Также в конце занятий мы обсудили успехи и ошибки, а также подготовили план дальнейших тренировок», - поделился воспитанник «Клуба юных моряков имени Максима Сафонова».

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Спортсмены Дмитров
22 сентября 2024, 16:54
Администрация Лосино-Петровского провела выездную встречу с жителями
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Специалисты администрации городского округа Лосино-Петровский провели встречу с сотрудниками предприятия ООО «Лаборатория Евростиль». Жители задавали вопросы по темам газоснабжения, земельно-имущественных отношений и благоустройства территорий.

Жители задали вопросы на рабочем месте и получили ответы из первых уст.

«Это дает срез тех для жителей, которые проживают здесь рядом, которые работают, получают зарплату, платят налоги, растят детей. Это выгодно, удобно и полезно», - сказал генеральный директор компании «Лаборатория Евростиль» Олег Чалов.

На вопросы ответили заместители главы, депутаты, представители городских служб и ресурсоснабжающих организаций. Все обращения взяли на контроль.

«Формат „выездной администрации“, как показала практика, очень удобен. Мы выезжаем в отдаленные территории: деревни, села, поселки, а также затрагиваем городскую часть. Сегодня мы решили провести такой формат на предприятии. Очень удобно нашим жителям, не отвлекаясь от работы, сразу же решить свои вопросы», - отметила заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева.

В конце встречи руководителю ООО «Лаборатория Евростиль» Олегу Чалову вручили почетную грамоту от главы округа Сергея Джеглава и сертификат на премию Федерального проекта «Выбирай свое».

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Жуковский Квартиры
22 сентября 2024, 16:35
Водномоторник из Химок стал чемпионом открытых Кубков СНГ и Белоруссии
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Воспитанник Дома юных техников «Интеграл» имени академика Грушина в Химках стал чемпионом открытых Кубков СНГ и республики Беларусь по водно-моторному спорту. Матвей Новов выступил в составе команды Подмосковья. Спортсмен обошел 70 экипажей.

Водномоторник из Химок Матвей Новов победил в зачете для мотолодок GT-30. Тренер Елена Рыжова готовила спортсмена к соревнованиям.

«Победа на соревнованиях такого уровня - это очень достойный результат! Поздравляю Матвея с заслуженной наградой и желаю достижения новых спортивных высот!» - поздравила химчанина лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Напомним, что ранее чемпионат по водно-моторному спорту прошел в городском округе Химки. Местом для проведения соревнований выбрали канал имени Москвы. Призовой пьедестал заняли воспитанники мастера спорта России, тренера-преподавателя спортшколы «Интеграл» Владимира Выгузова. Александр Барменков завоевал первое место, серебро досталось Артемию Половинкину, а третьим стал Андрей Панюшкин.

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Спортсмены Химки
22 сентября 2024, 16:27
Первенство по спортивному ориентированию среди 11 команд провели в Химках
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В Химках прошло первенство по спортивному ориентированию. В нем участвовали более 300 юных спортсменов из 11 команд округа.

Состязания по спортивному ориентированию провели в лесной зоне парка Толстого в Химках. Спортсмены выступили в коротких пешеходных дистанциях первого и второго класса. Каждого обеспечили чипом для определения времени старта и финиша. Юные ориентировщики преодолевали на дистанции подъемы и спуски, навесную переправу, параллельные перила и маятник.

Спортсменов поддерживали болельщики. Участники состязаний отметили, что городской турнир для них - лишь начало пути, они и дальше планируют заниматься ориентированием и улучшать свои навыки.

«Это сразу душу греет, ты бежишь и думаешь, как же здорово, когда ты можешь трогать веревки, какие-то жумары, карабины и ты просто получаешь от этого удовольствие. Сюда и тянет в этот спорт», - рассказала участница соревнований Варвара Михайленко.

Два раза в год в Химках организуют первенство по спортивному ориентированию. Лучшие спортсмены представляют округ на соревнованиях более высокого уровня.

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Спортсмены Химки

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