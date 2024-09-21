21 сентября 2024, 13:32

Специалисты администрации Можайска вакцинировались от гриппа

Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Вакцинацию прошли сотрудники администрации Можайска. Врачи напомнили, что прививка от гриппа — наиболее эффективный способ защиты от заболевания.

Прививку специалистам поставили в мобильном фельдшерско-акушерском пункте. Сотрудники отметили, что они традиционно вакцинируются в сентябре.

«В настоящее время каждый желающий может сделать прививку в поликлинике, ФАПах, амбулаториях и участковых больницах. Хорошо зарекомендовал себя и формат передвижного „кабинета здоровья“, который выезжает в села и деревни округа. Вакцина российского производства, имеющая высокую эффективность», - сказал заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Можайской больницы Александр Чукарев.

Напомним, что осенняя вакцинация от гриппа началась в Можайском городском округе в конце августа. Сейчас привились более семи тысяч жителей.

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Больницы Грипп Вакцинация Можайск
21 сентября 2024, 14:13
Новый тротуар в Оболенске построят этой осенью
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В поселке Оболенск городского округа Серпухов продолжают обустраивать тротуар. Ход работ проверили замглавы муниципалитета Игорь Суровиков и депутат Николай Пушкин.

Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в поселке Оболенск строят новый тротуар. Вместе с жителями заместитель главы городского округа Серпухов и депутат Совета депутатов Николай Пушкин осмотрели участок, на котором ведут работы. Одновременно с укладкой дорожки строители устанавливают столбы для электричества.

Участники выездной проверки обсудили также тему очистки тротуара от снега и льда.

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Благоустройство Строительство Серпухов
21 сентября 2024, 14:06
Класс робототехники и программирования откроют в школе № 19 в Серпухове
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В городском округе Серпухов для учеников школы № 19 имени Романа Катасонова обустроят центр программирования и робототехники. Учебное заведение выиграло в конкурсе «Вклад в будущее» в номинации «IT-кластер».

Для дошкольников и учащихся младших классов приобретут наборы для уроков робототехники. Дети обучатся азам программирования и разовьют мелкую моторику. Школу оборудуют техникой и макетами для музея дополненной реальности. В учебном заведении также обустроят фиджитал-центр для занятий киберспортом.

«Мы хотим сказать огромное спасибо нашим выпускникам, родителям и всем жителям города, которые второй год нас очень активно поддерживают. Благодаря этому мы смогли обновить спортивную базу наших образовательных учреждений, школьный стадион, а в этом году мы ушли в сферу IT-технологий», - рассказала директор школы № 19 имени Романа Катасонова Любовь Владимирова.

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Школы Роботы Серпухов
21 сентября 2024, 13:25
Запрет на посещение лесов в Подмосковье ввели до 1 октября
Комитет лесного хозяйства МО
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С 22 сентября по 1 октября в Московской области введут ограничения на пребывание и въезд на машинах в леса. Это связано с высоким классом пожарной опасности из-за погодных условий.

Как пояснили в Комлесхозе Подмосковья, в этот период запрещено ходить в лес и разводить там костры. Лесные дороги перекроют шлагбаумами. Территорию будут в усиленном режиме патрулировать сотрудники полиции, МЧС и лесной охраны.

Контролировать обстановку и выявлять нарушителей инспекторы будут с помощью БПЛА, камер системы видеомониторинга и фотоловушек.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц - до 60 тысяч рублей, для должностных - до 110, для юридических - до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Лесные пожары Запреты
21 сентября 2024, 12:58
Деревья высадили в парке «Ривьера» в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского округа
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Акция по высадке деревьев прошла в парке культуры, отдыха и спорта в Можайске. В ней поучаствовали министр культуры и туризма Московской области, глава муниципалитета и председатель Совета депутатов.

Ольху, иву и карагану высадили жители Можайска в местном парке в рамках акции. К ним присоединились министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев и председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева.

Выбранные породы деревьев поглощают звук, не требуют серьезного ухода и прекрасно адаптируются к местному климату.

«В озеленении парка также приняли участие волонтеры, экологические активисты и активные жители Можайского округа. Общими усилиями мы осуществили полезное дело для нашей окружающей среды и для муниципалитета в целом», - сказал Денис Мордвинцев.

Отметим, что ранее глава муниципалитета встречался с Василием Кузнецовым для обсуждения планов по развитию парка. Одним из пунктов как раз и стало озеленение территории.

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Природа Можайск Парки

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