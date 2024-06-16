16 июня 2024, 19:08

Специалистов МОЦОМД поздравили с профессиональным праздником

МОЦОМД
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Специалисты МОЦОМД получили награды в День медицинского работника. Торжественная церемония состоялась в Люберецкой картинной галерее. Поздравила коллег с профессиональным праздником главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, медработники центра получили почетные грамоты за вклад в улучшение медицинского обслуживания населения городского округа Люберцы, но прежде всего отметили труд тех, кто работает на благо общества не один десяток лет.

Среди них заведующая акушерским физиологическим и акушерским обсервационным отделением, врач-неонатолог родильного дома Лидия Конторщикова, врач акушер Файруза Мусалямова, старшая акушерка женской консультации N2 Ольга Елисеева, старшая медсестра гинекологического отделения роддома Елена Грибкова, а также старшая медсестра педиатрического отделения Детской больницы Маргарита Павлюк, которая получила сертификат на квартиру по коммерческому найму.

«Для меня это огромный сюрприз. Не ожидала получить квартиру, тем более двухкомнатную. Своего жилья нет, поэтому, могу смело сказать, что моя мечта сбылась. Благодарю всех причастных! Буду продолжать и дальше усердно работать», - рассказала Павлюк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Люберцы Здравоохранение Награды Врачи
16 июня 2024, 19:51
Подмосковные бадминтонисты выиграли шесть медалей Игр БРИКС
Оргкомитет Игр стран БРИКС
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Подмосковные спортсмены выиграли шесть медалей в соревнованиях по бадминтону Игр стран БРИКС. Турнир прошел в Казани с 13 по 16 июня.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Глеб Степаков завоевал сразу две золотые медали. Он оба раза обошел соперников - сначала в смешанном парном разряде с Алиной Давлетовой, а затем в парном разряде Артуром Печенкиным.

Артур Печенкин завоевал серебро в одиночном разряде. Бадминтонист Владислав Добычкин выиграл серебро в смешанном парном разряде в тандеме с Марией Голубевой и бронзу - в одиночном.

В ведомстве добавили, что в копилке спортсменов из Московской области уже 19 медалей - 10 золотых, шесть серебряных и три бронзовых.

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Спортсмены Казань БРИКС
16 июня 2024, 18:43
Тяжелоатлет из Подмосковья Даниил Вагайцев выиграл золото игр стран БРИКС
Оргкомитет Игр БРИКС
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​Подмосковный спортсмен Даниил Вагайцев завоевал высшую награду в соревнованиях по тяжелой атлетике международных игр стран БРИКС. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Как пояснили в ведомстве, Вагайцев показал в рывке результат в 186 килограммов, а в толчке 230. Таким образом, его сумма двоеборья составила 416 килограммов.

Второе место занял россиянин Алексей Ловчев, его результат в двоеборье - 410 килограммов, а бронзу выиграл белорусский тяжелоатлет Роберт Куровский с результатом - 375 килограммов в двоеборье.

​Всего в копилке подмосковных спортсменов уже семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Игры БРИКС собрали более четырех тысяч спортсменов из 90 стран, которые приехали в Казань, чтобы побороться за медали в 27 видах спорта.

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Спортсмены Награды Казань Золото БРИКС
16 июня 2024, 18:22
Подмосковные каратисты завоевали две медали на играх БРИКС
Оргкомитет Игр БРИКС
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Подмосковные спортсмены выиграли серебряную и бронзовую медали на соревнованиях по каратэ международных игр БРИКС в Казани. Турнир по этому виду спорта проходил 14 и 15 июня.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, призерами соревнований стали Виршан Бакиров с серебряной медалью и Константин Сутягин, завоевавший бронзу. Спортсмены сражались с соперниками в дисциплине «ката».

В ведомстве отметили, что в копилке подмосковных спортсменов уже 12 медалей - шесть золотых, четыре серебряные и две бронзовые.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Казань БРИКС
16 июня 2024, 18:21
Подмосковные легкоатлеты выиграли четыре медали на играх стран БРИКС
Оргкомитет Игр БРИКС
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Подмосковные спортсмены выиграли две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали соревнований по легкой атлетике на международных играх БРИКС. Турнир проходит ​с 14 по 17 июня в Казани.

Лучшей в беге с препятствиями на дистанции три тысячи метров стала спортсменка из Подмосковья Екатерина Ивонина. Второе место завоевала Анна Тропина, а третье место заняла спортсменка из Белоруссии Татьяна Шабанова.

​Золото в мужской эстафете четыре по 100 метров выиграл атлет из Московской области Андрей Лукин в составе сборной России. Серебряную медаль завоевала сборная Китая, а бронза досталась бегунам из Бразилии.

В соревнованиях по барьерному бегу на 400 метров подмосковный спортсмен Владимир Лысенко выиграл серебряную медаль, а в турнире по метанию молота Андрей Романов выиграл бронзовую медаль. На втором месте по результатам турнира оказался белорусский спортсмен. Чемпионом стал россиянин Валерий Пронкин, который метнул снаряд на 78 метров и 13 сантиметров.

​В ведомстве отметили, что всего на счету спортсменов из Подмосковья - шесть золотых, три серебряные и одна бронзовая медали.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Казань БРИКС

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