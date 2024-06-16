Специалистов МОЦОМД поздравили с профессиональным праздником

Как рассказали в подмосковном Минздраве, медработники центра получили почетные грамоты за вклад в улучшение медицинского обслуживания населения городского округа Люберцы, но прежде всего отметили труд тех, кто работает на благо общества не один десяток лет.

Среди них заведующая акушерским физиологическим и акушерским обсервационным отделением, врач-неонатолог родильного дома Лидия Конторщикова, врач акушер Файруза Мусалямова, старшая акушерка женской консультации N2 Ольга Елисеева, старшая медсестра гинекологического отделения роддома Елена Грибкова, а также старшая медсестра педиатрического отделения Детской больницы Маргарита Павлюк, которая получила сертификат на квартиру по коммерческому найму.

«Для меня это огромный сюрприз. Не ожидала получить квартиру, тем более двухкомнатную. Своего жилья нет, поэтому, могу смело сказать, что моя мечта сбылась. Благодарю всех причастных! Буду продолжать и дальше усердно работать», - рассказала Павлюк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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