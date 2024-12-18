Цифровизация здравоохранения - одно из важных направлений развития в Подмосковье. Жители могут дистанционно получать консультации врачей, закрывать больничные листы и продлевать рецепты на льготные лекарства.

О важности телемедицины рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

Телемедицина: задачи и возможности Цифровизацию здравоохранения и ее первые результаты обсудили на встрече в детском медцентре Рошаля в Красногорске. Татьяна Голикова и Михаил Мурашко осмотрели флагманский госпиталь Подмосковья, пообщались с его сотрудниками и юными пациентами.

Учреждение построили при поддержке федерального правительства. Его эффективность помогает обеспечивать современное высокотехнологичное оборудование и профессионалы, которые ежедневно спасают жизни юных пациентов. Охватить еще больше пациентов помогают современные технологии.

«Телемедицина - это еще одна современная практика, которая используется во всем мире, где ты можешь, обратившись к профессионалу, спасти жизнь человека. И ребенка, и взрослого. Наша задача - чтобы приживалось все умное, все профессиональное и современное. И в этих стенах - тоже», - сказал Воробьев.

В Подмосковье доля онлайн-обращений составляет около 4,5%, цель - довести ее до 20%. Это разгрузит врачей и освободит жителей от ненужного хождения по поликлиникам, сделает медпомощь доступнее.

Первые итоги работы медцентра Рошаля С августа врачи ДКЦ имени Рошаля оказали помощь 32 тысячам ребят. Ежедневно там проводят порядка 50 операций. Центр также координирует работу всех детских медучреждений региона.

«Всего в стране построена 21 детская больница. И каждый такой открываемый центр, по сути, становится для региона знаковым и влияет на показатели здоровья детей в регионе и в целом», - подчеркнул министр Мурашко.

Благодаря большому коечному фонду, профессиональным специалистам и технологиям центр делает детскую помощь значительно доступнее.

Голикова назвала ДКЦ Рошаля флагманом «Сегодня мы с удовлетворением и удовольствием можем констатировать, что это флагманский центр не только в Московской области, но и в России. Со своими 460 койками он предоставляет огромные возможности детскому населению Подмосковья и других субъектов страны получать качественную и доступную медицинскую помощь», - подчеркнула Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что именно такие учреждения, как госпиталь Рошаля важно открывать и развивать в России. Комфортные условия и технологии позволяют рано реагировать и оказывать максимально доступную помощь детям.