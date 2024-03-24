Спасшему людей в Crocus City Hall 15-летнему Исламу подарили питбайк
Руководство подмосковной компании по производству спасательных средств «Самоспас» решило наградить юного героя Ислама Халилова, который вывел около сотни людей из Crocus City Hall. Ему подарили питбайк.
В компании признались, что переживали, понравится ли юноше подарок, но все тревоги оказались напрасными - Ислам мечтал о собственном мотоцикле. Директор предприятия Илья Маликов пригласил подростка на совместную тренировку, когда откроется мотосезон.
Отважный юноша получает слова благодарности от множества людей, но сам героем себя не считает.
«Героем я себя не считаю. Кроме меня было большое количество сотрудников, которые так же выполняли свою работу и спасали людей. Один из них - мой одноклассник Артем Донсков», - рассказал Халилов.
Подросток подрабатывал в гардеробе концертного зала. В момент террористической атаки он действовал по инструкции и вывел из здания около сотни людей.
По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек , в Москве начали процедуру опознания. Число пострадавших увеличилось до 180.
Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.