Спасшему людей в Crocus City Hall 15-летнему Исламу подарили питбайк

В компании признались, что переживали, понравится ли юноше подарок, но все тревоги оказались напрасными - Ислам мечтал о собственном мотоцикле. Директор предприятия Илья Маликов пригласил подростка на совместную тренировку, когда откроется мотосезон.

Отважный юноша получает слова благодарности от множества людей, но сам героем себя не считает.

«Героем я себя не считаю. Кроме меня было большое количество сотрудников, которые так же выполняли свою работу и спасали людей. Один из них - мой одноклассник Артем Донсков», - рассказал Халилов.

Подросток подрабатывал в гардеробе концертного зала. В момент террористической атаки он действовал по инструкции и вывел из здания около сотни людей.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек , в Москве начали процедуру опознания. Число пострадавших увеличилось до 180.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.