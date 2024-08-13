Спасшего тонущего мужчину школьника наградили в Одинцове

Роман отдыхал с родителями на берегу реки Днепр в Смоленской области. Он заметил, как один из купающихся уходит под воду, и не растерялся: вместе с отцом школьник бросился на помощь. Отец и сын по очереди ныряли на глубину и осматривали дно. Роман нашел мужчину на дне и вытащил его на поверхность. На берегу пострадавшему сразу оказали экстренную помощь.

Отвагу мальчика не оставили без внимания: глава Одинцовского округа вручил Роману благодарственное письмо - за смелость, мужество и решительные действия, проявленные при спасении жизни человека.

«Хочу поблагодарить тебя за поступок с большой буквы: в самый критический момент ты не растерялся, поступил как взрослый, ответственный человек - так, как должен поступать настоящий мужчина», - сказал Андрей Иванов.

Глава округа также поблагодарил родителей Романа за правильное воспитание сына. Кроме благодарственного письма, юноше подарили умную колонку.

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