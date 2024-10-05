05 октября 2024, 17:17

«Спасибо вам за ваш труд!» Воробьев поздравил учителей с профессиональным праздником

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов с Днем учителя. Он отметил их самоотверженный труд и пожелал, чтобы ученики не переставали радовать своими успехами.

«Я от всей души поздравляю всех, кто связал свою жизнь с этой благородной профессией!» - написал губернатор своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в подмосковных школах работают 52 тысячи талантливых педагогов, которые каждый день дарят ребятам новые знания и вдохновляют их на новые открытия и достижения.

«Спасибо вам за ваш труд, за ваше терпение и за ваше огромное сердце! Благодаря вам Подмосковье уже третий год подряд удерживает второе место в стране по результатам Всероссийской олимпиады школьников, а наши выпускники показывают невероятные результаты на ЕГЭ», - поблагодарил учителей Воробьев.

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Праздники Школы Андрей Воробьев Учителя
05 октября 2024, 17:46
Андрей Воробьев открыл новый школьный театр в Жуковском
Константин Семенец
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Новое творческое пространство появилось в Подмосковье. Глава региона Андрей Воробьев вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, министром культуры России Ольгой Любимовой и актером и режиссером Никитой Михалковым открыл школьный театр в Жуковском.

Пилотную театральную площадку организовали базе открывшейся в этом году школы № 10. Благодаря инициативе Национального фонда поддержки правообладателей во главе с председателем Никитой Михалковым в школе появилась современная сцена с профессиональным световым, звуковым и видеооборудованием. Также фонд передал школьникам костюмы и декорации для постановок.

Воробьев поздравил педагогов школы с Днем учителя и поблагодарил их за вовлеченность, самоотдачу и за достижения учеников.

«Однажды Никита Сергеевич обратился с идеей и особо отметил важность школьных театров. И у нас, в Московской области, это движение очень распространено - огромное количество школьных театров. Они готовы состязаться и реализовывать свои самые смелые идеи», - сказал губернатор.

На новой театральной сцене будут заниматься ребята из двух местных коллективов - театр школы № 10 «Вдохновение» и «Школьный экспериментальный студийный театр».

Сейчас в Подмосковье работает 1013 школьных театров, 40 из них носят почетное звание «Образцовый детский коллектив Московской области».

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Школы Андрей Воробьев Театры
05 октября 2024, 17:46
Лучшим учителем-предметником Подмосковья стал Сергей Фролов из Люберец
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил преподавателя математики гимназии № 56 Сергея Фролова. Он победил в областном конкурсе «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».

Учителю математики люберецкой гимназии № 56 Сергею Фролову, а также другим лучшим педагогам и воспитателям 2024 года награды вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Подмосковья.

«Сильнейшим на региональном конкурсе стал наш Сергей Фролов. Заслуженную награду педагогу в преддверии Дня учителя вручил губернатор Андрей Воробьев. Поздравляю Сергея Александровича и весь коллектив гимназии с высокой наградой», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Руководитель муниципалитета также добавил, что победителям ежегодного педагогического конкурса Подмосковья вручили дипломы и 300 тысяч рублей.

Сергей Фролов трудится педагогом уже 9 лет, он учитель в третьем поколении. Преподаватель развивает математическую и цифровую грамотность у школьников. Сергей Фролов победил в муниципальном туре конкурса «Педагог года 2023», его наградили благодарностью министерства образования Московской области и знаком отличия «За усердную службу».

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Люберцы Учителя
05 октября 2024, 17:14
Администрация Щелкова встретилась с жителями микрорайона Бахчиванджи
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Выездной прием администрации Щелкова прошел в микрорайоне Бахчиванджи. На встрече присутствовал заместитель министра территориальной политики Московской области Андрей Урусов.

Глава Щелкова Андрей Булгаков отметил, что за последние годы территория Бахчиванджи изменилась: построили новую котельную, капитально отремонтировали школу, дороги, провели благоустройство.

На встречу пришел ветеран специальной военной операции Виктор. Он попросил отремонтировать пешеходный переход над Щелковским шоссе в микрорайоне Чкаловский.

«Объект федеральный, но мы отработаем с коллегами, чтобы сделать все в кратчайшие сроки. Ориентировочно - в течение месяца», - сказал Андрей Булгаков.

Глава округа и ветеран обсудили обучение участников СВО по программе президента России Владимира Путина «Время героев». Так власти подготовят компетентных руководителей из числа бойцов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, ведь они не понаслышке знают, что значит служить родине. Виктор сказал, что планирует принять участие.

Также жители просили обустроить песочнику у дома № 37 на улице Беляева, организовать секцию по катанию на коньках на стадионе «Юность», сделать «лежачие полицейские» у поликлиники и школы, а также добавить новый маршрут № 9К с заездом в Чкаловский.

«Все вопросы решим в течение месяца», - подытожил глава округа Андрей Булгаков.

Глава выехал к домам № 3 и № 4 на улице Беляева. Жители жаловались на то, что там образуется большая лужа. Андрей Булгаков поручил обследовать территорию и оповестить жителей о принятых решениях.

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Щелково
05 октября 2024, 16:03
Лекцию об истории Дня учителя провели в детской школе искусств в Химках
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Ко Дню учителя в детской школе искусств химкинской Сходни организовали патриотический урок об истории и традициях праздника. Мероприятие прошло в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Поздравить преподавателей Сходненской детской школы искусств с Днем учителя приехали муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Алексей Федоров.

«Дорогие учителя, поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы учите наших детей, помогаете им раскрыть свои таланты и прививаете любовь к Родине. Ваша работа - настоящее призвание, к которому нужно подходить только с открытым сердцем и всей душой», - сказал Руслан Шаипов.

Собравшимся прочитали лекцию об истории праздника, традициях и роли учителя в современном мире. С концертной программой для педагогов, родителей и жителей округа выступили воспитанники Сходненской детской школы искусств.

«История праздника начинается с первого документа, который определял условия труда преподавателей. Это важное событие произошло в 1966 году, но поздравлять учителей с профессиональным праздником во всем мире начали лишь с 1994 года. Однако в нашей стране впервые День учителя начали отмечать ещё в 1965 году, то есть до указа ЮНЕСКО», - подчеркнул Алексей Федоров.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что сейчас в Химках работают порядка 2000 учителей. Для них в муниципалитете действуют льготы и меры поддержки, такие как компенсация за аренду жилья, возможность участия в региональной программе «Социальная ипотека».

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Химки Концерты Учителя

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