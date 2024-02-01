«Спасибо, что вдохновляете». Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за поддержку Подмосковья

Глава Московской области пожелал ему здоровья, душевных сил и благополучия. Кроме того, он отметил особую заботу о сохранении порушенных святынь.

«Спасибо, что имею возможность вас поздравить. Хочу вас поблагодарить за поддержку Подмосковья. За то, что бываете у нас и вдохновляете. Мы стараемся тоже быть очень вовлеченными в добрые дела», - подчеркнул Андрей Воробьев.

В свою очередь, патриарх Кирилл поблагодарил главу региона за вклад в развитие церковной жизни Подмосковья.

«Благодарю вас в том числе и за то, как развивается церковная жизнь в Подмосковье», - ответил патриарх Кирилл.

Ранее патриарха поздравил президент России Владимир Путин.

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