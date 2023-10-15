Спасенную от браконьеров рысь приютили сотрудники «Зоофермы Шихово» в Подмосковье

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов рассказал, что это далеко не первое спасенное животное сотрудниками «Зоофермы Шихово».

«Сейчас ее жизни ничего не угрожает, однако животное проходит лечение и находится под ежедневным наблюдением специалистов», - добавил Владислав Мурашов Рысь по имени Мурыська перевезли на территорию «Зоофермы Шихово» из Можайского городского округа, где она находилась на передержке. В 2013 году браконьеры привезли рысь к таксидермисту, чтобы из нее сделали чучело. Тем не менее, специалист сжалился над животным и позволил ему остаться жить у себя.

Через несколько лет Мурыську выкупила девушка, беспокоясь о ее будущем. Животное проживало в питомнике, где находились и другие представители семейства кошачьих. В 2022 году землю, на которой находился питомник, продали, и рыси нужно было найти новое место обитания.

«Зооферма Шихово» приняла этого хищника к себе. В настоящее время рысь проходит интенсивное лечение - она по-прежнему страдает от прошлых травм. В 2015 году она сбежала от своего хозяина и попала на строительную площадку, где была атакована работниками, вооруженными арматурой, что привело к повреждению ее позвоночника.

В настоящее время рысь находится на карантине и не выходит на улицу. Она имеет хороший аппетит и питается мясом, курицей, овощами и кашами, а также принимает витамины.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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