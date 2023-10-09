Спасение водителя горящего Mercedes в Химках сняли на видео

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В ведомстве уточнили, что авария случилась в коттеджном поселке Новогорск Клаб 9 октября около 06:15.

«По предварительной информации, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем марки Mercedes, по неустановленным причинам совершил наезд на входную дверь торгового помещения, после чего машина загорелась», - указали в подмосковном главке МВД.

После ДТП водителя иномарки доставили в медицинское учреждение. Там мужчину осмотрели и затем отпустили домой. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

Очевидцы сняли последствия аварии на видео. Одна из свидетельниц ДТП сообщила «360», что водитель был пьян, но официально эту информацию пока не подтвердили. Женщина также сказала, что мужчину, сидевшего за рулем Mercedes, спас сосед.

«Я ехала в такси на работу. Сняла видео, когда проезжала дом 1Б [по Ивановской улице]. Машина уже врезалась и горела, пожарные были на месте. Вытащил водителя сосед, который находился рядом до приезда пожарных и скорой. Браво мужчине, который спас водителя. Водитель был очень пьян», - рассказала свидетельница.

Ранее в Химках подросток протаранил автобусную остановку на машине отца. В аварии пострадали рабочие,





В ведомстве уточнили, что авария случилась в коттеджном поселке Новогорск Клаб 9 октября около 06:15.

«По предварительной информации, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем марки Mercedes, по неустановленным причинам совершил наезд на входную дверь торгового помещения, после чего машина загорелась», - указали в подмосковном главке МВД.

После ДТП водителя иномарки доставили в медицинское учреждение. Там мужчину осмотрели и отпустили домой. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

Очевидцы сняли последствия аварии на видео. Одна из свидетельниц ДТП сообщила «360», что водитель был пьян, но официально эту информацию пока не подтвердили. Женщина также сказала, что мужчину, сидевшего за рулем Mercedes, спас очевидец, оказавшийся рядом до приезда пожарных и скорой помощи.

«Я ехала в такси на работу. Сняла видео, когда проезжала дом 1б [по Ивановской улице]. Машина уже врезалась и горела, пожарные были на месте. Браво мужчине, который спас водителя. Самое поразительное - он не наш сосед. Просто куда-то ехал! Совершенно молодой парень. Водитель был очень пьян», - рассказала свидетельница.

Ранее в Химках подросток протаранил автобусную остановку на машине отца. В аварии пострадали рабочие, которые ждали транспорт.