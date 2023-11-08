Спасатели вызволили зажатого в автомобиле водителя после ДТП в Рузе

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Заместитель ПСЧ-265 Владимир Старостин сообщил, что днем недалеко от поселка Тучково произошло лобовое столкновение двух автомобилей: Peugeot 307 и Lada 2112. Водителю второй машины требовалась помощь - поврежденные конструкции зажали его ноги.

«Прибыв на место аварии, спасатели отключили аккумуляторы поврежденных транспортных средств во избежание возгорания. Затем работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали 48-летнего мужчину из автомобиля Lada и передали бригаде скорой помощи», - уточнил Старостин.

Участников ДТП, в том числе 22-летнюю девушку-водителя Peugeot, доставили в местную больницу.

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