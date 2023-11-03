Спасатели вызволили пенсионерку из запертой квартиры в Дубне

За помощью в службу спасения обратились социальные работники. Они не смогли попасть в квартиру к своей 83-летней подопечной. По их словам, женщина не отзывалась на стук в дверь и не отвечала на телефонные звонки.

«Прибыв на место вызова, спасатели установили, что в металлическую дверь врезан замок системы „краб“, ригели которого похожи на крабовые клешни и выдвигаются сразу в трех направлениях. С помощью бензореза работники противопожарно-спасательной службы распилили замок и обнаружили еще одну деревянную дверь, которую открыли уже с помощью слесарного инструмента», - отметил спасатель Михаил Паленов.

Пенсионерка лежала на полу, но находилась в сознании. Спасатели отнесли ее на кровать, однако, от медицинской помощи жительница Дубны отказалась.

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