Спасатели вызволили из запертой квартиры в Шатуре нуждавшегося в госпитализации мужчину

Обеспокоенные родственники 49-летнего мужчины обратились за помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Житель Шатуры не не отвечал на звонки уже несколько дней.

«Выяснилось, что житель поселка Мишеронский недавно перенес инсульт и уже три дня не откликался на стук и звонки. Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы, в присутствии сотрудников полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь в квартиру», - подчеркнул начальник подразделения Александр Угрюмов.

Мужчина находился в тяжелом состоянии и нуждался в неотложной медицинской помощи. Спасатели помогли транспортировать больного в скорую и доставить его в больницу Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».