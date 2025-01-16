Спасатели вывели из леса заблудившуюся лыжницу в Солнечногорске

В службу 112 обратилась пожилая москвичка. Женщина каталась на лыжах в районе поселка Радищево, и, когда стемнело, она поняла, что не может найти дорогу обратно к железнодорожной станции.

Специалисты оперативно прибыли на место происшествия и связались с ней по телефону, объяснив, как отправить свою геолокацию. По координатам поисковая группа смогла определить направление движения и порекомендовала пенсионерке оставаться на месте.

Спасатели и полицейские прошли около двух километров вдоль леса, ориентируясь на железную дорогу. Затем они вошли в лесной массив, преодолели еще километр и, используя световые сигналы и отклики, нашли лыжницу.

Женщина чувствовала себя хорошо и не нуждалась в медицинской помощи. У нее был термос с горячим чаем, который согревал ее в ожидании спасения.

«Планируя поход в лес, даже на недолгое время, нужно обязательно предупредить близких, куда именно вы отправляетесь. Телефон должен быть полностью заряжен, желательно захватить пауэрбанк и фонарик. Обязательно возьмите с собой термос с горячим чаем, немного провизии, при необходимости - лекарства. Одевайтесь по погоде. Если вы поняли, что заблудились, немедленно звоните на номер 112», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Пенсионерку вывели из леса к ближайшему населенному пункту и отвезли на станцию, откуда она смогла уехать домой.