06 сентября 2024, 11:55

Спасатели вывели из леса в Шатуре заблудившегося грибника

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники ПСП-286 «Мособлпожспас» нашли и вывели из леса грибника, который заблудился недалеко от 18 поселка Шатурского округа. До темноты он не сумел выйди к дороге самостоятельно.

Старший смены Максим Горин рассказал, что сигнал поступил в девятом часу вечера. За помощью обратился парень 32 лет, который днем пошел за грибами в лес и потерял ориентир. До темноты он не успел выйти к населенному пункту, к тому же попал в болотистую местность.

Спасатели прибыли в район поиска и связались с грибником по телефону. Определив радиус с помощью геолокации, начали прочесывать лес, подавая световые и звуковые сигналы. Примерно через полтора часа парень сказал, что слышит их.

Прощупывания палками почву, специалисты вывели грибника из болота и доставили в поселок. В медицинской помощи он не нуждался.

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Спасатели Шатура
06 сентября 2024, 12:05
Ансамбль из Подольска изучил фольклор в деревнях Тульской области
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Фольклористы из Подольска

съездили в этнографическую экспедицию в Тульскую область. Они собирали рассказы, коллекции вышивки и песни от уроженцев деревень и сел региона, чтобы сохранить и передать знания младшему поколению.

Фольклорный ансамбль «Терем» сельского дома культуры «Надежда» в поселке МИС привез из экспедиции в Тульскую область этнографический материал: народные песни, балалайки и узоры на рушниках.

Сначала они посетили поселок Волово и краеведческий музей, где отсняли этнографические костюмы и коллекции вышивок. Затем фольклористы переночевали в Ефремове, а на утро отправились в Ярославку. Этнографисты записали рассказы о деревенской жизни от Анны и Марии Кузнецовых. Местные жительницы спели «Барыню», «Страдания» и сплясали цыганочку.

Музыкой поделилась семья Ершовых из деревни Прудки.

Старожилы села Яндовка на границе с Липецкой областью Александра Перепелкина и Зинаида Пучкова поведали рассказы о селе.

Этнографисты из Подольска возвращались через Каменский район в деревне Подлозинки. Они встретились с гармонистом и балалаечником Валентином Борисочкиным 1939 года рождения.

В таких экспедициях специалисты собирают важный материал о традициях и культуре родных мест.

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Подольск Песни
06 сентября 2024, 10:46
Больницу в Зарайске капитально отремонтируют к октябрю
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Капремонт ведется в здании Зарайской больницы. К октябрю там обновят пищеблок, кабинеты и медицинское оборудование.

В больнице Зарайске ведется замена окон, дверных проемов, обновление электросетей, вентиляции и напольного покрытия. Работы проводят не только внутренние, но и наружные: меняют фасад, кровлю. При этом на время ремонта в пищеблоке для приготовления еды для пациентов используют помещения Аферьевской школы. После питание привозят в больницу. Главврач Николай Макаров заверил, что качество и вкус еды остались прежними.

«Все, что касается наших больниц, каждый год идет большая работа как по ремонту самих зданий и помещений, так и по поставке оборудования», - отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Готовность объекта на текущий момент составляет порядка 60%. Завершить работы планируется в октябре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В больнице Зарайске ведется замена окон, дверных проемов, обновление электросетей, вентиляции и напольного покрытия. Работы проводят не только внутренние, но и наружные: меняют фасад, кровлю. При этом на время ремонта в пищеблоке для приготовления еды для пациентов используют помещения Аферьевской школы. После питание привозят в больницу. Главврач Николай Макаров заверил, что качество и вкус еды остались прежними.

«Все, что касается наших больниц, каждый год идет большая работа как по ремонту самих зданий и помещений, так и по поставке оборудования», - отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Готовность объекта на текущий момент составляет порядка 60%. Завершить работы планируется в октябре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Зарайск Ремонтные работы
06 сентября 2024, 09:57
Мастер-классы и тренинги провели для педагогов Подмосковья в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Финальный день проекта «Методический автобус» прошел на базе школы «Форум» в Химках. Члены клуба «Педагог года Подмосковья» провели для учителей и директоров школ региона интересные мастер-классы и практические занятия.

Главная цель проекта «Методический автобус» - обмен опытом среди учителей Подмосковья и возможность познакомится с современным взглядом на профессию. Проект успел отметиться в 38 городских округах Московской области, к нему присоединились свыше четырех тысяч педагогов.

«Это был очень увлекательный день. Мы получили ценные знания, которые помогут в работе с детьми, а также обменялись опытом», - отметила депутат, заведующая детским садом «Калинка» Юлия Мамай.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов и система образования области постоянно развивается.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Учителя
06 сентября 2024, 09:54
Мытищи примут участие в параде трамваев на ВДНХ в Москве
пресс-служба городского округа Мытищи
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Раритетный трамвай, произведенный в Мытищах, примет участие в параде на ВДНХ в Москве. Выставка пройдет 7 сентября.

Трамваи серии «Ф» производили в Мытищах с 1907 по 1912 год. Обозначение «Ф» ему дали из-за световых люков по бокам крыши, которые конструкторы назвали фонарями. Вагон вмещал в себя около 50 пассажиров. Подобные трамваи производились на четырех предприятия, и одним из них был Мытищинский вагоностроительный завод.

Образец представят на ретровыставке трамваев на ВДНХ 7 сентября. Парад стартует в 12:00 от улицы Сергея Эйзенштейна до Останкино и обратно. В 12:30 в трамвайном депо имени Баумана пройдет выставка исторический техники.

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Выставки Мытищи Заводы ВДНХ

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