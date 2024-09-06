Спасатели вывели из леса в Шатуре заблудившегося грибника

Старший смены Максим Горин рассказал, что сигнал поступил в девятом часу вечера. За помощью обратился парень 32 лет, который днем пошел за грибами в лес и потерял ориентир. До темноты он не успел выйти к населенному пункту, к тому же попал в болотистую местность.

Спасатели прибыли в район поиска и связались с грибником по телефону. Определив радиус с помощью геолокации, начали прочесывать лес, подавая световые и звуковые сигналы. Примерно через полтора часа парень сказал, что слышит их.

Прощупывания палками почву, специалисты вывели грибника из болота и доставили в поселок. В медицинской помощи он не нуждался.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».