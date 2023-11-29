Спасатели вывели из горевшего общежития в Раменском округе 12 человек

О возгорании стало известно в 16:40. На третьем этаже общежития коридорного типа загорелись панели. В итоге некоторые жильцы из-за дыма не смогли самостоятельно покинуть здание. Они вышли на балкон и позвали на помощь.

На место оперативно прибыли спасатели.

«Начальник караула ПСЧ-340 Михаил Захаров и командир отделения ПСЧ-231 Артур Клочков развернули трехколенную лестницу, поднялись наверх и эвакуировали четырех человек, в том числе двоих детей примерно трех лет», - сообщил начальник территориального управления № 8 Александр Сигаев.

В это же время огнеборцы ПСЧ-340 во главе с начальником караула Иваном Сыровым спасали еще восемь человек. Для этого они использовали устройства с дыхательными аппаратами со сжатым воздухом. Людей выводили по лестницам.

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