21 января 2024, 18:26

Спасатели вытащили собаку из смертельной ловушки в Подмосковье

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Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли лабрадору, который провалился в канализационный колодец с ледяной водой в Подмосковье. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Спасательная операция прошла вечером 20 января в Богородском городском округе. Женщина вышла на прогулку с псом. В какой-то момент он провалился в люк на четырехметровую глубину. Хозяйка не смогла самостоятельно вызволить питомца и обратилась к спасателям.

Специалисты оперативно прибыли на место и установили, что канализационный колодец наполовину заполнен водой. Один из спасателей спустился на дно в гидрокостюме и обвязал собаку веревкой. Животное подняли наверх и передали хозяйке. Женщина поблагодарила сотрудников «Мособлпожспаса» за спасение любимца.

В Нижневартовске спасли вмерзшего в сугроб пса , у которого не было лап. Предположительно, собаку сбили на трассе. Местные жители не дали ей погибнуть и отвезли в ветеринарную клинику.

Спасатели Собаки Животные Богородский
21 января 2024, 16:49
«Подмосковье развивается, все супер!». Илья Авербух — о достижениях региона
Телеканал «360»
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День туризма и спорта проходит на выставке «Россия» на ВДНХ. Призер Олимпийских игр, чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух посетил стенд Московской области и поделился своими впечатлениями, подчеркнув, что регион продолжает активно развиваться.

Илья Авербух посещает стенд Подмосковья во второй раз. Первый визит он совершил в прошлом году - 4 ноября.

«Я сейчас как частный гость, я не приходил ни на какие мероприятия. Мы просто с семьей посещаем выставку, и это замечательно», - поделился Илья Авербух.

Сегодня на выставке «Россия» отмечают День туризма и спорта. Ранее Московскую область признали самым спортивным регионом России. Илья Авербух является участником масштабного проекта «Зима в Подмосковье», в рамках которого на территории области открыты ярмарки и базары, а также проводятся различные спортивные мероприятия.

«Мы, участники проекта „Зима в Подмосковье“, счастливы, потому что даже отсюда сейчас я поеду, еще у нас будет одно сегодня заключительное выступление. В общем, символично, что вы меня здесь поймали. Так что действительно Подмосковье развивается, инфраструктура развивается, все супер!», - подытожил Илья Авербух.

Напомним, сейчас идет голосование за лучший стенд выставки. Чтобы поддержать регион, необходимо зарегистрироваться на портале и выбрать на карте Московскую область.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

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Илья Авербух Выставка-форум «Россия»
21 января 2024, 15:12
Упорные тренировки помогли тяжелоатлетке из Люберец завоевать множество наград
Unsplash
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Победительница «Железной лиги» из Люберец Наталья Соколова рассказала, как ей удалось добиться высоких результатов в тяжелой атлетике. По словам спортсменки, это результат упорных тренировок.

2023 год стал успешным для Натальи Соколовой. Она одержала победу в соревнованиях «Железная Лига Гераклион», подняв в рывке 46 килограммов и в толчке - 57 килограммов, что на 10 килограммов больше, чем ее предыдущий рекорд.

Наталья учится в школе в поселке Красково и является спортсменкой первого разряда и членом сборной Московской области. Ее старшая сестра, Лида Соколова, - мастер спорта и в настоящее время готовится к Кубку России. Именно она и привела Наталью в спорт.

Наташа рассказывает, что спорт приносит ей радость и счастье, когда она достигает поставленных целей. В зал она приходит ежедневно.

«Надо потратить много труда, сил, выдержать много тренировок, это совсем нелегко. Были такие моменты сомнений после неудач на соревнованиях, когда хотелось все бросить. Но я спросила себя: „Тогда какой смысл моих трудов?“ И это меня удержало», - поделилась спортсменка.

Она советует сверстникам найти свою цель и никогда не сдаваться.

Комитет физической культуры и спорта Люберецкого городского округа активно развивает детский спорт. В городе работают три спортивные школы, в которых занимаются более трех тысяч детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России.

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Илья Авербух Выставка-форум «Россия»
21 января 2024, 14:36
«Проблема дольщиков решена». Воробьев — о завершении строительства брошенных застройщиками ЖК
Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов
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Московская область при поддержке федеральных властей достроила все брошенные фирмами-банкротами дома и полностью закрыла проблему обманутых дольщиков. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Семья Алексеевых - одни из последних обманутых дольщиков Подмосковья. Они получили ключи от своей квартиры спустя девять лет после того, как застройщик был признан банкротом.

«Когда мы выдали ключи, можно сказать, что проблема дольщиков решена, но хлопоты остаются. Благоустройство, строительство социальной инфраструктуры, ремонты в домах - все это требуется, в том числе недоделки. Устранение этих недоделок - очень важная деталь, очень важный фактор», - сказал Андрей Воробьев.

Из 120 тысяч обманутых дольщиков осталось всего 100 человек. Они хотели получить компенсацию, но затем попросили достроить многоэтажку, расположенную в Одинцове. Ее сдадут уже в феврале.

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Строительство Андрей Воробьев Дольщики
21 января 2024, 14:29
Крещение Господне отпраздновали в Лобне
Unsplash
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Более тысячи жителей и гостей Лобни приняли участие в крещенских купаниях. Глава городского округа Игорь Демешко также поучаствовал в праздничном обряде.

Пруд в микрорайоне Луговая стал местом для крещенских купаний в Лобне. Было организовано дежурство экстренных служб. Порядок проведения обеспечили сотрудники полиции. Площадка у водоема размечена и ограждена. Для удобства горожан установлены теплые мужские и женские раздевалки, а также деревянные помосты для входа в купель. Оборудовано парковочное место для автомобилей. Праздник прошел без происшествий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Религия

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