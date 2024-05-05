Спасатели вытащили пенсионерку из-под упавшего на нее шкафа в Королеве

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Выяснилось, что тяжелый платяной шкаф, стоящий в коридоре, опрокинулся на женщину, когда она стала открывать входную дверь. Упавший гардероб заблокировал вход в квартиру.

По словам начальника 315-й пожарно-спасательной части Игоря Терпугова, специалисты вместе с полицейскими сняли дверь с петель.

«Спасатели освободили пенсионерку от придавившего ее шкафа и передали пожилую женщину сотрудникам скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавшую для дополнительного обследования и исключения скрытых травм», - заключил Терпугов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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