Спасатели в Солнечногорске призвали жителей не выходить на тонкий весенний лед

По последним данным, толщина ледяного покрова на озере Сенеж составляет 22 сантиметра. Однако в районах с растительностью лед может быть значительно тоньше - всего около пяти сантиметров, что крайне опасно.

«Если же вы решили выйти на рыбалку в морозное раннее утро, то по возвращению домой прочность льда значительно снижается и может не выдержать вес человека», - прокомментировал старший смены поисково-спасательного поста 267-й пожарно-спасательной части Сергей Земляков.

Жителям округа важно помнить: в случае обнаружения человека, провалившегося под лед, следует немедленно звонить по номеру экстренной службы 112. Благодаря оперативной реакции спасателей можно предотвратить трагические последствия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что все важные объекты жизнеобеспечения в регионе защитят от паводков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».