Спасатели в Солнечногорске напомнили о запрете выхода на неокрепший лед

Сейчас толщина льда у берегов озера Сенеж и Истринского водохранилища в Солнечногорске составляет лишь девять сантиметров, а ближе к середине лед может быть еще тоньше.

Работники «Солнспаса» предупреждают, что на данный момент выход на лед небезопасен. Стоит подождать, когда толщина льда достигнет 12 сантиметров. При массовом пребывании людей на льду его толщина должна быть более 25 сантиметров.

Спасатели ежедневно проводят патрулирование водных объектов и напоминают рыбакам и любителям активного отдыха правила безопасности.

«Ранее на территории нашего муниципалитета уже едва не произошла трагедия. Двое местных жителей вышли на тонкий лед и провалились. К счастью, им на помощь пришли случайные прохожие. Напоминаю, что сейчас такие прогулки крайне опасны. Проведите также разъяснительные беседы со своими детьми о том, что ни в коем случае нельзя выходить на тонкий лед», - заявил первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

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