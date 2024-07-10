Спасатели в Мытищах напомнили жителям правила безопасности на водоемах

Жителям Мытищ напомнили, что отдыхать можно только на оборудованных пляжах. Также необходимо отказаться от алкогольных напитков и дальних заплывов, особенно необходимо следить за купающимися детьми.

Кроме того, спасатели порекомендовали не находиться в воде во время грозы и при температуре ниже +18 градусов. Чтобы снизить количество несчастных случаев на водоемах, в округе регулярно проводят профилактические рейды.

«С начала лета в подмосковных водоемах утонули 10 детей, еще шестерых удалось спасти», - написала в своем Телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

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