Спасатели убрали перекрывшее автомобильное движение дерево в Наро-Фоминске

Как рассказал заместитель начальника 278-й пожарно-спасательной части Юрий Яковлев, спасатели выехали на место происшествия незамедлительно, ведь лежащее на дороге дерево могло спровоцировать автомобильную аварию.

«Работники дежурной смены оградили место падения и использовали осветительный комплекс, так как этот участок автодороги находится без освещения. Специалисты с помощью бензопилы распилили дерево и очистили проезжую часть, после чего движение на трассе было полностью восстановлено», - заключил Яковлев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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