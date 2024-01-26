Спасатели проверили безопасность горок для катания в Подмосковье

Как отметил заместитель начальника территориального управления Альберт Джубуев, такие мероприятия направлены на выявление опасных мест для катания, чтобы предотвратить получение травм. По его словам, работники службы исследуют территории и обращают внимание на крутизну склона, наличие препятствий и непредсказуемость траектории спуска.

«Также в ходе патрулирования спасатели напомнили местным жителям о необходимости соблюдать правила безопасного поведения при катании на снежных склонах и призвали их пользоваться только оборудованными горками», - сказал он.

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