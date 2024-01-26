26 января 2024, 10:07

Спасатели проверили безопасность горок для катания в Подмосковье

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники «Мособлпожспас» проверили безопасность стихийных горок для катания в Истре, Красногорске, Солнечногорске и Одинцове. Эта работа направлена на снижение травматизма во время зимнего отдыха.

Как отметил заместитель начальника территориального управления Альберт Джубуев, такие мероприятия направлены на выявление опасных мест для катания, чтобы предотвратить получение травм. По его словам, работники службы исследуют территории и обращают внимание на крутизну склона, наличие препятствий и непредсказуемость траектории спуска.

«Также в ходе патрулирования спасатели напомнили местным жителям о необходимости соблюдать правила безопасного поведения при катании на снежных склонах и призвали их пользоваться только оборудованными горками», - сказал он.

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Отдых Спасатели
26 января 2024, 11:14
Подмосковье вошло в число лидеров ЦФО по производству семенного картофеля
Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Более 60 тысяч тонн семенного картофеля производят в Подмосковье каждый год — регион входит в число лидеров Центрального федерального округа России по этому показателю. Аграрии уже начали подготовку клубней к весеннему севу.

«Семена из Московской области реализуются не только в нашем регионе. География поставок - от Калининграда до Дальнего Востока. В 2023 году семенного картофеля отечественной селекции высадили на 6% больше, чем в 2022 году», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Лидирующими сортами отечественной селекции стали «Прайм», «Фламинго», «Кармен», «Варяг», «Садон». Из сортов иностранной селекции - «Гала».

В разработке новых сортов принимают участие «Дока-Генные Технологии», ЗАО «Озеры» и ФХ «СеДеК». В 2023 году они зарегистрировали еще шесть разновидностей картофеля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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Сельское хозяйство
26 января 2024, 11:13
Подмосковье выиграло 9 медалей на всероссийских соревнованиях по скоростному спуску на санях
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Представители Московской области завоевали девять медалей на всероссийских соревнованиях по санному спорту. В копилке региона четыре золота, три серебра и две бронзы.

​Дуэт Виктории Демченко и Олеси Михайленко показал лучшее время сразу в двух дисциплинах: «двухместные сани» и «двухместные сани, спринт». Дарья Пересторонина и Мария Посельская заняли третье место в дисциплине «двухместные сани, спринт».

​Среди мужчин в дисциплине «одноместные сани, спринт» второе место занял Павел Репилов. Сборная Московской области также заняла второе место в эстафете.

​Всероссийский турнир по санному спорту «Кубок памяти Леонида Гарта» проходил с 24 по 25 января в Сочи. Мероприятие провели по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований для детей.

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Спортсмены
26 января 2024, 10:59
Свыше 100 тысяч жителей Подмосковья воспользовались разделом о кибербезопасности на «Госуслугах»
Unsplash
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Раздел о цифровой безопасности работает на региональном портале «Госуслуг» в Подмосковье. Им воспользовались более 100 тысяч раз.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, раздел помогает жителям научиться противостоять киберугрозам. Из-за того, что мошенники постоянно обновляют схемы обмана, важно быть в курсе новостей.

«В онлайн-пространстве можно столкнуться с множеством опасностей. Жители Подмосковья могут научиться противостоять киберугрозам с помощью специального раздела на региональном портале. С начала года им воспользовались около четырех тысяч раз, а с момента запуска - более 100 тысяч», - сказала она.

В разделе жители могут пройти тест и определить свой уровень цифровых знаний, а также изучить правила безопасности в интернете. Воспользоваться им могут все желающие.

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Интернет Госуслуги
26 января 2024, 10:28
Более тысячи человек и 400 машин привлекли к уборке улиц Подмосковья после ночного снегопада
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Дорожные службы Московской области ликвидируют последствия ночного снегопада. В региональном Минтрансе уточнили, что на уборку улиц направили более тысячи людей и 400 машин.

«Во время ночного дежурства дорожные службы очистили порядка девяти тысяч километров дорог, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта в утренний час-пик. В настоящее время масштабные работы по очистке дорог от снега продолжаются», - сообщил заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, в первую очередь работы ведутся на опасных участках и дорогах с интенсивным движением. Отмечается, что прирост снежного покрова к утру составил три сантиметра. Осадки ожидаются и днем. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит -3 градуса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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Дороги Снегопад

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