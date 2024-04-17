Спасатели провели учения по тушению пожара в совхозе в Наро-Фоминске

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По словам заместителя начальника территориального управления № 2 Егора Ефимова, нередко возгорание на подобных объектах обнаруживают с большим опозданием, и пожар к моменту приезда специалистов достигает значительной площади, поэтому специалисты регулярно проводят учения в животноводческих комплексах.

«Оперативно прибыв к месту условного возгорания, спасатели определили степень угрозы животным и количество коров, находящихся в опасной зоне, после чего приступили к экстренной эвакуации животных. Одновременно с этим огнеборцы начали тушить условный пожар», - рассказал Егоров.

Он добавил, что тренировка прошла успешно. Также специалисты проверили готовность персонала комплекса к действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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