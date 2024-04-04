Спасатели провели учебную эвакуацию на киностудии в Красногорске

По словам начальника 227-й пожарно-спасательной части Александра Смирнова, подобные занятия проводятся регулярно.

«По сигналу тревоги персонал и посетители по эвакуационным выходам покинули здание. Всего было эвакуировано 50 человек. Учение сопровождалось инструктажами от специалистов, которые вместе с сотрудниками административного здания отработали последовательность их действий при пожаре», - рассказал Смирнов.

Он добавил, что после тренировки специалисты напомнили сотрудникам киностудии правила поведения при пожаре, а также показали, как правильно пользоваться огнетушителем Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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