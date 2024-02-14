Спасатели провели рейды по соблюдению безопасности на водоемах Подмосковья

Как рассказал замглавы «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк, беседы помогают привить жителям культуру безопасности.

«Случаи провала людей под лед, к сожалению, не редкость. Проживающие вблизи водоемов, а также любители подледного лова находятся в этом плане в группе риска. Именно они чаще всего становятся заложниками коварного льда. Задача спасателей - предупредить людей об опасности и научить грамотным действиям в случае попадания в ледяную полынью», - сказал он.

Он добавил, что спастись после провала под лед очень сложно - намокая, одежда становится тяжелой и тянет человека на дно. На то, чтобы выжить, есть всего несколько минут.

Жителей призвали не выходить на лед водоемов и оставаться бдительными.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».