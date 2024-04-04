Спасатели продолжат работать на подтопленных паводком территориях в Луховицах

По словам заместителя начальника территориального управления № 11 Владимира Проскурякова, в настоящее время специалисты контролируют паводковую обстановку на двенадцати участках в Луховицах.

«По состоянию на вечер 4 апреля перелив на участке Белоомут - Гольный Бугор составляет 3800 метров. Здесь вода поднялась на четыре метра. Чуть ниже уровень на участке от Белоомута до Слемских Борок - три с половиной метра и от Белоомута до Ловецких Борок - три метра двадцать пять сантиметров», - рассказал Проскуряков.

Он добавил, что пожарные обеспечены всем необходимым для постоянного проживания: утепленными палатками, микроволновой печью и продуктами питания.

Для оказания помощи жителям подтопленных территорий работают два автомобиля повышенной проходимости. Один из них несет дежурство на правом берегу Оки, другой на левом, в районе села Дединово.

Также Проскуряков отметил, что вода в Оке продолжает прибывать с меньшей интенсивностью. Пожарные и спасатели держат ситуацию под контролем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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