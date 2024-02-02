02 февраля 2024, 15:11

Спасатели предупредили жителей Подмосковья об опасности выхода на лед при кормлении уток

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Жителей Подмосковья предупредили об опасности выхода на лед для кормления уток. Патрулирование провели на водоемах Балашихи, где часто зимуют водоплавающие птицы.

Как рассказал начальник ПСЧ-201 Игорь Туз, особое внимание спасатели уделили участкам реки Пехорки, которые имеют открытые участки. Там часто зимуют стаи уток.

«Работники противопожарно-спасательной службы пояснили, что в зимнее время многие представители пернатых не улетают на юг и остаются на зимовку в городской черте. На реках, там, где есть незамерзающие участки, зимуют водоплавающие птицы. А местные жители, гуляющие рядом с водоемами, часто вместе со своими детьми подкармливают милых пернатых, забывая об опасностях на ледовой поверхности», - сказал он.

Жителям напомнили, что выходить на лед зимой нужно с особой осторожность. Покрытие имеет разную прочность в разных местах, а открытые участки могут быть опасны.

«Также особенно рискованно выходить на темные участки льда, так как они быстрее прогреваются под солнцем и сильнее тают. Кроме того, работники подразделения напомнили местным жителям о способах спасения, самоспасения на ледовом панцире и раздали им памятки с полезной информации», - добавил спасатель.

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Отдых Спасатели Птицы
02 февраля 2024, 15:58
Еще 65 систем пожаротушения отремонтировали в домах Подмосковья в январе
ГУСТ МО
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Жители Подмосковья оставили 65 заявок на ремонт общедомовой системы пожаротушения в январе. Управляющие компании отработали жалобы под контролем ГУСТ.

О ремонте оборудования просили жители Лобни, Люберец, Красногорска, Балашихи, Королева, Воскресенска и других округов. По сравнению с январем 2022 года, количество жалоб по этому вопросу снизилось на 40%.

ГУСТ Московской области напомнил, что состояние общего имущества дома - это основа для соблюдения требований пожарной безопасности. Захламленные коридоры, неисправные переходные двери, недоступные лестницы, импровизированные хранилища различных материалов - все это создает потенциальную угрозу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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ЖКХ
02 февраля 2024, 15:47
Вице-губернатор Евгений Хромушин поставил задачи по модернизации теплосетей в Королеве
Министерство энергетики Московской области
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Региональный штаб по модернизации теплоснабжающего хозяйства на территории городского округа Королев провел вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин. В ходе заседания участники обсудили вопросы реконструкции объектов в 2024 году.

Евгений Хромушин рассказал, что заседания штаба проводятся ежедневно. На них решаются насущные проблемы в сфере теплоснабжения. Функционируют четыре рабочие группы - северная, западная, южная и восточная, которые осуществляют проверку фактов и решений, принятых в ходе совещаний штаба.

«Сейчас мы формируем краткосрочный план мероприятий в теплоэнергетике, который необходимо реализовать фактически за это лето, до начала отопительного сезона 2024 года и трехлетний план мероприятий, в который войдут мероприятия, которые невозможно реализовать в течение года», - указал Хромушин.

Евгений Хромушин также попросил главу Королева взять под личный контроль выполнение этих решений с целью оперативного формирования государственной программы теплоснабжения округа.

Глава Королева Игорь Трифонов представил отчет о состоянии системы теплоснабжения в муниципалитете и необходимых мероприятиях, направленных на повышение качества предоставляемых услуг. Он указал, что на территории округа функционируют 28 котельных, 46 центральных тепловых пунктов, более 280 километров тепловых сетей.

Согласно данным Минэнерго Подмосковья, в 2023 году с привлечением заемных средств Фонда развития территорий была выполнена значительная работа по модернизации тепловых сетей и котельной «Новые Подлипки», одного из важных объектов теплоснабжения Королева. Он обеспечивает теплом и горячей водой 160 жилых домов, 10 школ, шесть детских садов и более 45 тысяч жителей. В прошлом году также выполнили модернизацию тепловой сети протяженностью четыре тысячи метров от котельной «Самаровка». В этом году работы по улучшению указанных объектов продолжатся.

«Опыт показал, что котельные, не находящиеся в муниципальной собственности, требуют пристального контроля. Кому бы ни принадлежал объект, мы должны обеспечить жителей качественным ресурсом: теплом и горячей водой, не допуская нештатных ситуаций. Деятельность таких котельных и их подготовка к зиме должна быть на контроле главы округа лично. В случае необходимости, региональный штаб окажет администрации округа всестороннее содействие», - подытожил Хромушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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ЖКХ Королев
02 февраля 2024, 15:37
Жителям Котельников разъяснят порядок проведения выборов президента с 17 февраля по 7 марта
Unsplash
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Проведение тренингов для информаторов, которые будут рассказывать гражданам о выборах президента, продолжается в Московской области. Обходы будут проводиться в вечернее время суток, чтобы застать людей дома, а также по выходным. С 17 февраля по 7 марта соответствующие мероприятия пройдут в Котельниках.

С 17 февраля по 7 марта жителям городского округа Котельники предстоит встречать гостей. Члены участковых избирательных комиссий будут совершать поквартирный и подомовой обход избирателей, чтобы разъяснить порядок проведения выборов президента России.

Важно, что сотрудники УИК будут не агитировать, а именно информировать граждан о предстоящем событии. Отличить их от разносчиков рекламы и тем более мошенников будет довольно просто.

«Наши информаторы, наши члены избирательных комиссий, в обязательном порядке будут иметь при себе бэйдж установленного образца, будут при себе решение участковой избирательной комиссии о назначении и выполнении функции по информированию. Такое решение на руках будет. Будет атрибутика, будут куртки», - рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Котельников Марина Лялина.

При возникновении малейшего сомнения, любой житель Подмосковья сможет позвонить в участковую комиссию и подтвердить личность информатора. Для этой работы создано специальное мобильное приложение «ИНформ УИК», в котором размещена необходимая информация.

Попадать в жилые дома информаторы будут с помощью представителей управляющих компаний, ТСЖ, и старших по дому. Кроме того, на период кампании будет усилен режим работы сотрудников полиции.

«Планируем обходы по будням с 17:00 до 20:00. Чтобы не беспокоить жителей в позднее время. И в выходные не ранее 10 часов. Такая рекомендация дана», - добавила Марина Лялина.

Членам участковых избирательных комиссий рекомендовано быть предельно вежливыми с гражданами, ни на чем не настаивать и получать данные без требования документов.

«Это уже не первый раз. Мы уже ходили, когда были выборы губернатора Московской области и общались с жителями. Приложение достаточно удобное. И генерируя между собой, мы видим - какие дома кто прошел, чтобы не ходить по второму кругу», - поделилась член избирательной комиссии Людмила Ларина.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил представителей Общественной палаты Подмосковья за работу на выборах в 2023 году.

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Котельники Выборы
02 февраля 2024, 15:33
Более 12 тысяч кормушек для птиц развесили в Подмосковье благодаря акции Минэкологии
Фото Минэкологии
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Почти 12,8 тысячи жителей Подмосковья приняли участие в акции Минэкологии «Покорми птиц». Благодаря этому в разных городах появились тысячи кормушек, которые помогут пернатым пережить холода.

«К нашей ежегодной акция „Покорми птиц“ подключаются новые муниципалитеты. Самыми активными сейчас являются восемь городских округов: Люберцы, Чехов, Власиха, Долгопрудный, Егорьевск, Протвино, Реутов и Воскресенский», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В Люберцах развесили уже 1344 кормушки. На втором месте держится Воскресенск (906 кормушек), а на третьем - городской округ Протвино (473 кормушки).

Кормушка для птиц должна быть удобной, с бортиками и крышей. В качестве корма лучше всего подойдут нежареные и несоленые семечки подсолнечника, просо, кусочки свежих или сушеных фруктов, а также несоленое свиное сало и крошки белого хлеба.

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Природа Птицы Экология

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