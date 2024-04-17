Спасатели предупредили жителей Подмосковья об опасности газа

По словам начальника территориального управления № 4 Алексея Бабенко, неправильное использование газовых приборов или их неисправность может привести к пожару или к отравлению.

«Жителям необходимо регулярно проверять состояние газовых приборов и баллонов, чтобы исключить и избежать утечки, а также напомнить своим близким о правилах безопасного использования газа и действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации», - рассказал Бабенко.

Он добавил, что смертельно опасно использовать открытый огонь или курить рядом с газовыми баллонами.

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