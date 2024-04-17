Спасатели предупредили жителей Подмосковья об опасности газа
Работники «Мособлпожспаса» предупредили жителей Подмосковья об опасности неправильного использования газового оборудования. Чтобы избежать трагедии, нужно неукоснительно соблюдать правила эксплуатации.
По словам начальника территориального управления № 4 Алексея Бабенко, неправильное использование газовых приборов или их неисправность может привести к пожару или к отравлению.
«Жителям необходимо регулярно проверять состояние газовых приборов и баллонов, чтобы исключить и избежать утечки, а также напомнить своим близким о правилах безопасного использования газа и действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации», - рассказал Бабенко.
Он добавил, что смертельно опасно использовать открытый огонь или курить рядом с газовыми баллонами.
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