Спасатели предостерегли жителей Подмосковья от выхода на весенний лед

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По словам заместителя начальника территориального управления № 3 Андрея Образцова, сотрудники побеседовали с жителями Шаховской, Егорьевска и Клина.

«Специалисты объяснили населению, что при резком потеплении скорость разрушения ледяного покрова резко возрастает. Ледовый панцирь становится рыхлым, появляются полыньи, особенно вдоль береговой линии и местах теплых стоков. Чтобы избежать возникновения опасных ситуаций на водоемах, спасатели рекомендуют любителям подледного лова завершить зимний сезон и начать готовить летние снасти», - пояснил Образцов.

Родителям стоит объяснить своим детям, что выход на весенний лед может обернуться трагедией, добавил спасатель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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