06 апреля 2024, 12:35

Спасатели предостерегли жителей Подмосковья от выхода на весенний лед

ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости

Работники «Мособлпожспаса» провели профилактические рейды на водоемах Московской области. Спасатели объяснили любителям зимней рыбалки, что выход на лед во время весеннего таяния смертельно опасен.

По словам заместителя начальника территориального управления № 3 Андрея Образцова, сотрудники побеседовали с жителями Шаховской, Егорьевска и Клина.

«Специалисты объяснили населению, что при резком потеплении скорость разрушения ледяного покрова резко возрастает. Ледовый панцирь становится рыхлым, появляются полыньи, особенно вдоль береговой линии и местах теплых стоков. Чтобы избежать возникновения опасных ситуаций на водоемах, спасатели рекомендуют любителям подледного лова завершить зимний сезон и начать готовить летние снасти», - пояснил Образцов.

Родителям стоит объяснить своим детям, что выход на весенний лед может обернуться трагедией, добавил спасатель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Спасатели Дети Водоемы
06 апреля 2024, 13:11
Каширские школьники победили в соревнованиях по стрельбе и нормам ГТО
Администрация городского округа Кашира
Читайте нас в: Google Новости
Команды школьников городского округа Кашира заняли первые места в соревнованиях «Меткий стрелок» и «С ГТО дружить, здоровым быть!». Ребята получили кубки и дипломы.

Как рассказали в администрации, ученики школы № 7 получили второе место с Спартакиаде допризывной молодежи «Вместе с ГТО», посвященных ВФСК ГТО.

Алексей Крюков, Кирилл Верещагин и Полина Морозова выиграли «золото» в соревнованиях Меткий стрелок!». Победительницей «С ГТО дружить, здоровым быть!» стала Варвара Минаева, а в Спартакиаде допризывной молодежи победил Иван Маркелов.

Ученикам вручили золотые, серебряные и бронзовые знаки ГТО. Не остались без наград и учителя физкультуры Алена и Эдуард Оганнисян - их отметили за активную работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Молодежь Учителя Школьники Кашира
06 апреля 2024, 12:15
Встреча предпринимателей Подмосковья и Ивановской области прошла в Мытищах
Читайте нас в: Google Новости
Встреча предпринимателей Московской и Ивановской областей, которую организовало подмосковное отделение «Опоры России», прошла в Мытищах. Бизнесмены познакомились с деятельностью инновационной компании HARZ Labs, производящей полимеры для различных сфер. Предприятие сотрудничает с ведущими институтами, стоматологиями и зуботехническими лабораториями.

По словам председателя подмосковного отделения «Опоры России» Владислава Корочкина, такая многочисленная делегация предпринимателей из другого региона приезжает к ним впервые.

«Это говорит о качественном росте нашей организации и том, как важно в век цифровых технологий сохранять коммуникацию и вот такие живые встречи. Мы рады принять коллег и уже наметили ответный визит летом 2024 года», - рассказал Корочкин.

На встрече предприниматели двух регионов обменялись опытом, обсудили перспективы развития сельского хозяйства, агротуризма, тренды в недвижимости и многие другие волнующие представителей бизнеса вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Сельское хозяйство Бизнес
06 апреля 2024, 09:57
Ямочный ремонт во дворах начался в Шатуре
Читайте нас в: Google Новости
В Шатуре начался ямочный ремонт проездов и тротуаров во дворах. Рабочие в срок до 15 июля заделают 198 ям общей площадью 18 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба администрации округа.

Власти попросили о содействии жителей. Следует внимательнее относиться к объявлениям на информационных досках и в официальных аккаунтах округа в соцсетях и на время проведения работ освобождать дворы от машин, а также с пониманием отнестись к шумным работам.

Адрес и сроки ремонтных работ обозначили здесь.

Не всегда достаточно устранить яму латкой, поэтому по части адресов ремонт будет проходить большими картами.

Ранее стало известно, что в Химках отремонтируют более 39 тысяч «квадратов» дорожного полотна во дворах. Работы проведут по 40 адресам. Перед их проведением ямы во дворах выявили и оцифровали. Это позволит эффективнее планировать работу по устранению дефектов и следить за ее выполнением.

Работа Шатура Ремонтные работы
06 апреля 2024, 09:33
Более 39 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют во дворах Химок
Читайте нас в: Google Новости
Во дворах Химок отремонтируют свыше 39 тысяч «квадратов» дорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Специалисты «Объединенного городского хозяйства» запланировали ремонт по 40 адресам.

«Подходим комплексно. В первую очередь выявили и оцифровали ямы - это позволяет планировать работу по устранению дефектов и следить за ее выполнением», - процитировала пресс-служба главу Химок Дмитрия Волошина.

Ремонтные работы будут проводиться большими картами: сначала рабочие снимут старый асфальт, локально засыпят ямы щебнем и затем уложат свежий асфальт. Ямочный ремонт собираются завершить до 15 июля.

Жителей призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам. В дни проведения работ следует вовремя убирать автомобили по просьбе УК, чтобы не мешать ремонтным работам.

Перечень адресов, по которым пройдут работы, доступен тут.

В список вошли территории, на которых ремонт стартует уже в мае.

Химки Дороги Ремонтные работы

Новости по теме